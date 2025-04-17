離了孫興… 林美貞離婚協議書握24年終放手

孫恆（左）力挺媽媽林美貞，對爸爸行為又氣又無奈。（本報資料照片）

54歲林美貞因抓到大7歲孫興根本未跟大陸女友「燕子」分手，日前宣布離婚，外界多以為林美貞是二度離婚，但謎底揭曉，其實2001年婚後因對方屢屢出軌造成婚姻間的不信任，他早已簽妥一份離婚協議書，就等林美貞簽字。港星鄭中基則被現任娛樂主播老婆余思敏「休夫」，14年婚姻畫下句點。

換句話說，離不離婚其實一直掌握在林美貞手上，只是24年來她始終心軟簽不下去，2度復合都以為浪子真回頭，直到這回才終死心。最新進度是已將簽好的協議書寄到香港 律師樓，收妥存根聯，親手結束這段不堪婚姻。

林美貞今年3月發現孫興並非真的單身後，受到極大打擊天天以淚洗面，一講就哭，情緒極不穩定，整個人瘦了一圈。宣布離婚後，兒子每年至少台幣200萬(約6.14萬美元)學費，天母房子月租金 也要4萬(約1230美元)，但她運勢似乎變旺，除了在TVBS「有愛我們床上談」扮程予希的單親媽，也接下2部電影，其中1部是「角頭」系列扮羅志祥 的媽，由於她外表維持良好，每個月也至少有1個業配。

鄭中基跟妻子2011年結婚，育有1子1女，日前驚傳兩人離婚，且是女方提出。前天他現身香港家事法庭，顯然就是為了處理離婚相關事宜，他看到媒體吃驚直呼：「不公開審理為什麼會收到消息？這麼厲害！怎麼知道地點？」被問到家人未來相關動向，他則不回應，快速走掉。