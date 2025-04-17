賀軍翔消失180天首露面 透露沒工作「就吃老本」

賀軍翔接受平面媒體訪問。（記者趙大智／攝影）

41歲賀軍翔因涉妨害性自主去年6月遭影集「郵票與舒芙蕾」換角，改由張孝全接演。9月獲不起訴後現身公視入圍酒會及慶功宴，在那之後在幕前銷聲匿跡，時隔約180天，現身腕表新品鑑賞會，是風波後首場商業活動。

賀軍翔白衣白褲套銀色外套，短髮抹油往後梳。被問近況時，他說自己一直有自己的生活節奏，也不是量產演員，這段時間有戲的邀約，但沒有碰到想拍的，所以大部分時間在陪家人，如果碰上想要挑戰的，會毫不猶豫接下，但現在還沒碰到想拍的角色。也透露最近腰傷，平時會打球、踏青 ，未來會幫女兒買表，培養守時習慣。

至於這半年多是否吃老本，負擔的2間房貸是否造成沉重壓力？他表情冷靜平淡：「負擔一直以來 都在，以前只有養父母，後來又多了家庭，藝人只要沒工作，都是吃老本啊，我也沒有厲害的投資頭腦。」而先前奇美空調原本找他代言，近期變成賀瓏，但他說是原本1年合約就到期了。

去年1月賀軍翔被控對女荷官妨害性自主，被檢調傳喚到案說明，當時受訪即說「我沒有做不禮貌的事」。之後檢察官傳喚在場人士，因無積極事證，相關物證也未驗出男性DNA ，最後不起訴賀軍翔。

賀軍翔因主演「不夠善良的我們」入圍金鐘，在入圍酒會上淡定形容是「無妄之災」，覺得人生該面對就面對，「除了生死，沒什麼大事」，有入圍就是肯定，認為自己就跟劇中角色「何瑞之」一樣善良。