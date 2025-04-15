我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

林憶蓮昆明開唱 高原反應缺氧 當眾淚水潰堤

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林憶蓮替「迴響Resonance」巡演廣州站安排許多粵語金典。(圖／索尼音樂提供)
林憶蓮替「迴響Resonance」巡演廣州站安排許多粵語金典。(圖／索尼音樂提供)

香港藝人林憶蓮2月開始投入「迴響Resonance」巡演，日前廣州站遭逢暴雨，無法百分之百呈現舞台效果，她親上火線三度道歉；上月底空降昆明，由於高原反應猛烈，上氣不接下氣的她一回到後台就要吸氧，最後一刻淚水潰堤，幸而安然度過演出。

林憶蓮以「時空交錯」為巡演主軸，諸多曲目串起走到現今的音樂旅程，廣州站不只首唱「蓋亞」，安可選唱粵語金曲「微涼」、「為何他會離開你」、「再見悲哀」，甚至難掩激動淚灑舞台。她直言歌迷帶給她很多力量，「覺得無力或者困難的時候，可以一起在歌曲和回憶裡找到調整和勇氣」。

她至今完成六場巡演，站站都有難忘回憶。昆明站對她而言，是場意志力與身體極限的拉扯，苦撐登台讓歌迷很是不捨，「高原反應比想像中來得更猛烈，幾乎整場都在吸氧。我想要用盡全力去唱，可是總不盡人意」，她事後無奈道出心境。

既要完美唱出每一個音符，她又要兼顧體力分配，在接近尾聲之際幾近崩潰，在台下換衣服的她拚命吸氧，忍住不適重返舞台準備帶來「至少還有你」，接著全場觀眾隨著節奏齊聲哼唱，強大力量瞬間穿透她的內心。林憶蓮說：「那一刻，眼淚一下子湧出來，怎麼都止不住，心裡卻是暖的。」感謝全場粉絲陪著她站穩舞台。

她在台上總是真情流露，本月喜迎出道40周年，她感性發文：「40年，說長不長，說短不短，裝滿了無數的風景、聲音，還有你們一路的陪伴。因為有你，我還在唱；因為有你，這段旅程才如此珍貴。」承諾會陪著歌迷繼續唱下去。

香港

上一則

搭機遇強風降落失敗 「叫獸易小星」嚇到寫遺書

下一則

為打片唱歌跳舞 姚晨尷尬：不知道在幹什麼

延伸閱讀

「心太軟」紅了29年 任賢齊揪恩師放大招

「心太軟」紅了29年 任賢齊揪恩師放大招
林憶蓮缺氧當眾暴哭 3度道歉：歌迷帶來很多力量

林憶蓮缺氧當眾暴哭 3度道歉：歌迷帶來很多力量
SHEIN加碼廣州 建大灣區最大供應鏈總部

SHEIN加碼廣州 建大灣區最大供應鏈總部
快時尚巨頭SHEIN加碼廣州 「希音村」逾千工廠供貨

快時尚巨頭SHEIN加碼廣州 「希音村」逾千工廠供貨

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連