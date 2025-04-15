林憶蓮昆明開唱 高原反應缺氧 當眾淚水潰堤

林憶蓮替「迴響Resonance」巡演廣州站安排許多粵語金典。(圖／索尼音樂提供)

香港 藝人林憶蓮2月開始投入「迴響Resonance」巡演，日前廣州站遭逢暴雨，無法百分之百呈現舞台效果，她親上火線三度道歉；上月底空降昆明，由於高原反應猛烈，上氣不接下氣的她一回到後台就要吸氧，最後一刻淚水潰堤，幸而安然度過演出。

林憶蓮以「時空交錯」為巡演主軸，諸多曲目串起走到現今的音樂旅程，廣州站不只首唱「蓋亞」，安可選唱粵語金曲「微涼」、「為何他會離開你」、「再見悲哀」，甚至難掩激動淚灑舞台。她直言歌迷帶給她很多力量，「覺得無力或者困難的時候，可以一起在歌曲和回憶裡找到調整和勇氣」。

她至今完成六場巡演，站站都有難忘回憶。昆明站對她而言，是場意志力與身體極限的拉扯，苦撐登台讓歌迷很是不捨，「高原反應比想像中來得更猛烈，幾乎整場都在吸氧。我想要用盡全力去唱，可是總不盡人意」，她事後無奈道出心境。

既要完美唱出每一個音符，她又要兼顧體力分配，在接近尾聲之際幾近崩潰，在台下換衣服的她拚命吸氧，忍住不適重返舞台準備帶來「至少還有你」，接著全場觀眾隨著節奏齊聲哼唱，強大力量瞬間穿透她的內心。林憶蓮說：「那一刻，眼淚一下子湧出來，怎麼都止不住，心裡卻是暖的。」感謝全場粉絲陪著她站穩舞台。

她在台上總是真情流露，本月喜迎出道40周年，她感性發文：「40年，說長不長，說短不短，裝滿了無數的風景、聲音，還有你們一路的陪伴。因為有你，我還在唱；因為有你，這段旅程才如此珍貴。」承諾會陪著歌迷繼續唱下去。