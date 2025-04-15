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孫燕姿新加坡巡演唱一半 林俊傑衝上台 全場驚呆

記者林士傑／綜合報導
林俊傑(左)驚喜登台，讓被蒙在鼓裡的孫燕姿很是驚喜。(圖／Make Music提供)
林俊傑(左)驚喜登台，讓被蒙在鼓裡的孫燕姿很是驚喜。(圖／Make Music提供)

新加坡藝人孫燕姿在家鄉展開「就在日落以後」巡演，橫跨兩周、四場日前落幕。萬萬沒料到好友林俊傑驚喜登台，被蒙在鼓裡的她坦言「驚喜、驚嚇都有」，因為太怕麻煩到圈內友人，所以始終不敢開口提出嘉賓邀約。

孫燕姿的和音陳迪雅在點歌環節語出驚人，在觀眾點唱「她說」時，語帶玄機地表示「可能某個林姓歌手會出來」。歌迷滿心期待，換來滿滿空虛，完全不曉得後面的大彩蛋。正當孫燕姿帶來「我懷念的」一曲，林俊傑悄悄自舞台後方現身，全場觀眾歡聲雷動。突如其來的驚喜讓她一度愣在台上，甚至掩面難以置信，接著才走向林俊傑送上擁抱。

孫燕姿說早先聽到陳迪雅的暗示，才想說「林俊傑不會來啊！他沒有空」。林俊傑為了力挺好友，在完成墨爾本演唱會後休息一晚，隔天立刻飛回新加坡。

他激動說：「我一定要回來，真的太想妳了。」表示自己的心情如同台下歌迷，等了孫燕姿11年，終於又能在舞台上看到她發光發亮，孫燕姿則大讚他「不愧是行走的CD，一直唱我的Key」。

兩人曾合力創作「她說」，過往數度同台飆唱，而且私交甚篤，每逢過節常常互送禮物，並且多次在新加坡國慶慶典同台，被粉絲親切稱為「坡花」、「坡草」。

孫燕姿(右)跟林俊傑感性擁抱。(圖／Make Music提供)
孫燕姿(右)跟林俊傑感性擁抱。(圖／Make Music提供)

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