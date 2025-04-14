金城武暌違4年現身 帥照釋出曝神隱心境

金城武。(取材自Instagram)

向來神秘、多年沒露面的亞洲男神金城武 ，日前為中國無印良品拍攝的廣告片釋出後，隨之掀起社群爆量的討論熱潮，也期待男神久違的復出。之前金城武無印良品的照片肯定看不夠，中國知名攝影師陳漫在Instagram釋出多張為金城武拍攝的照片，並寫下她眼中的金城武。

大陸無印良品的官方微博上，無預警選了金城武成為全新的品牌代言人，令粉絲們又驚又喜。這是金城武繼2021年無預警代言手機遊戲「天堂2M」後，時隔4年再度現身，當時他為了代言拍攝了廣告「天堂2M對戰篇」，一上架就掀起熱議，相信此次金城武的後續曝光行程，也讓粉絲們都相當期待。

金城武。(取材自Instagram)

金城武。(取材自Instagram)

中國知名攝影師陳漫釋出多張她為金城武拍攝的照片，她寫下：「Takeshi Kaneshiro是無印良品的絕配！當我在拍他時，他的眼睛充滿了光芒。」

另外也寫下，金城武說：「當沒人看我時，我做什麼都覺得輕鬆。尤其是在沒人認識我的地方，我會100%的放鬆。」