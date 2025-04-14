我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

金城武暌違4年現身 帥照釋出曝神隱心境

記者江佩君、陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金城武。(取材自Instagram)
金城武。(取材自Instagram)

向來神秘、多年沒露面的亞洲男神金城武，日前為中國無印良品拍攝的廣告片釋出後，隨之掀起社群爆量的討論熱潮，也期待男神久違的復出。之前金城武無印良品的照片肯定看不夠，中國知名攝影師陳漫在Instagram釋出多張為金城武拍攝的照片，並寫下她眼中的金城武。

大陸無印良品的官方微博上，無預警選了金城武成為全新的品牌代言人，令粉絲們又驚又喜。這是金城武繼2021年無預警代言手機遊戲「天堂2M」後，時隔4年再度現身，當時他為了代言拍攝了廣告「天堂2M對戰篇」，一上架就掀起熱議，相信此次金城武的後續曝光行程，也讓粉絲們都相當期待。

金城武。(取材自Instagram)
金城武。(取材自Instagram)

金城武。(取材自Instagram)
金城武。(取材自Instagram)

中國知名攝影師陳漫釋出多張她為金城武拍攝的照片，她寫下：「Takeshi Kaneshiro是無印良品的絕配！當我在拍他時，他的眼睛充滿了光芒。」

另外也寫下，金城武說：「當沒人看我時，我做什麼都覺得輕鬆。尤其是在沒人認識我的地方，我會100%的放鬆。」

另外，由金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓任賢齊合演，已於2017年拍攝完成的港片「風林火山」，入選本屆「午夜放映」單元，屆時也許將有機會看見男神金城武登上坎城紅毯。

金城武。(取材自Instagram)
金城武。(取材自Instagram)
金城武。(取材自Instagram)
金城武。(取材自Instagram)
金城武不愛社交，越是沒有人認識他的地方他越是自在。(取材自Instagram)
金城武不愛社交，越是沒有人認識他的地方他越是自在。(取材自Instagram)

金城武 任賢齊 高圓圓

上一則

陳妍希掰了陳曉 和小15歲男星車內跳失戀手勢舞

下一則

李易峰嫖娼消失3年 泰國復出含淚道歉

延伸閱讀

武打男神春田純一傳授 學生驚呼：電視走出來的傳奇

武打男神春田純一傳授 學生驚呼：電視走出來的傳奇
金城武帥照釋出 攝影師鏡頭下的他「眼中充滿光」

金城武帥照釋出 攝影師鏡頭下的他「眼中充滿光」
竟是師兄弟？ 吳彥祖曝30年前舊照… 身旁的他是這位武打巨星

竟是師兄弟？ 吳彥祖曝30年前舊照… 身旁的他是這位武打巨星
「風林火山」入選「午夜放映」單元 金城武有望亮相坎城紅毯　

「風林火山」入選「午夜放映」單元 金城武有望亮相坎城紅毯　

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅