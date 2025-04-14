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賴慧如婚禮 白冰冰、胡瓜、康康的「世紀破冰」

記者林士傑、陳慧貞／綜合報導
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胡瓜(左起)、白冰冰、康康世紀破冰。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）
胡瓜(左起)、白冰冰、康康世紀破冰。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

台灣戲劇、主持、歌唱三棲藝人賴慧如和國標舞老師劉家銘2023年8月登記結婚，甜蜜步入第二段婚姻。賴慧如第二次婚禮，喜宴賓客一半以上參加過她第一次婚禮，她笑言：「畢竟我們是第二次了嘛，名單有特別挑過，都是這幾年跟我們感情比較好的朋友。」

賴慧如長輩緣極佳，老公劉家銘又是圈內知名的國標舞老師，伴郎李子森、許志豪、郭忠祐、鄭楠鐘與伴娘杜忻恬、曹雅雯、黃露瑤、謝金晶等等全是藝人，幾乎半個演藝圈都到場祝福，白冰冰、胡瓜、康康的「世紀破冰」畫面更是難得。

白冰冰、胡瓜都把賴慧如視為女兒，白冰冰說先前約胡瓜上「超級冰冰show」，但因助理出包錯失機會，「遇到瓜哥太開心了，親自邀他上節目，節目是一時的，做人是一輩子」。她入場後走向已入座的胡瓜，握手聊天約5分鐘，節目打對台的康康也上前致意，至於打算何時上節目？由於婚禮將開始，胡瓜表示「先吃飯再說」。

胡瓜擔任證婚人，送上6位數紅包，笑稱前一晚才收到通知，開玩笑反問「我唯一一次就是當董哥（董至成）的證婚人，後來離婚了，確定要找我」，賴慧如不以為意，表示瓜哥是她的師父，地位意義非凡。

「阿姑」周遊與李朝永夫婦提到認識賴慧如時，阿姑已退出影視圈多年，但注意到賴慧如的演技，「跟我年輕時一樣，很放得開又敬業，表情動作都很細膩」，因此禮金包得很大包，但堅持不願透露數字。

陳美鳳愛買包包，手上的鱷魚皮LV小廢包再成焦點，她透露是多年前在新加坡購買的全球限量包，價格早已忘光，她誇新娘認真、新郎貼心，加上因國標舞而結合，「新郎新娘是志同道合的對象，真的太好了，祝福他們」。

賴慧如(右)與國標舞老師劉家銘舉辦二婚。（記者王聰賢／攝影）
賴慧如(右)與國標舞老師劉家銘舉辦二婚。（記者王聰賢／攝影）
陳美鳳獻上祝福。（記者王聰賢／攝影）
陳美鳳獻上祝福。（記者王聰賢／攝影）

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