宥勝發文「永不出現」 網譏：換名出發？

宥勝(左)犯錯，老婆慈惠跟他同進退。(取材自臉書)

男星宥勝 因猥褻女助理遭判刑8月，緩刑5年，相隔月餘竟突然拍影片宣布「重啟頻道、重新出發」，此舉引爆輿論炸鍋，連隋棠 都砲轟他沒顧及受害者感受，隨後他強調「將永遠不出現的宥勝」，文字遭譏留有後路。

宥勝說，「我的出現再次喚起了許多人的憤怒與不適。這些情緒是真實的，我無意逃避」。原本支持他復出的企業也灰頭土臉宣布取消行程，「我低估了自己的出現會帶來的負面影響」。

受影響的除了企業、家人和親友，他聲明後果該他一個人承擔，承諾未來不再以宥勝名義接代言、演出和品牌活動，之前他擁有百萬粉絲的社群平台也捐出由公益方接手，然後私下繼續為性別平等、性侵防治等安靜付出。

宥勝和老婆慈惠大量刪除臉書文照，包括復出影片，並將文章刪到去年9月的道歉文；慈惠則是撤掉所有照片，也含她近日發聲「我始終相信，愛，能超越一切」那篇，相簿裡一張照片都沒了。

但細讀整篇聲明文，最讓人詬病的，是那兩句「未來不再以宥勝名義進行活動」、「充滿感激但將永不出現的宥勝」，不少人疑惑，他字句中強調拋掉「宥勝」的名字，網酸「是要換個名字再出發嗎？」

宥勝2年前人設雖崩塌，臉書追蹤數仍高達122萬，或許讓他有恃無恐決定這麼短的時間內復出，宣布不再出現後，追蹤數也僅掉了1萬人。

宥勝很清楚社群的利益所在，才會宣布要「捐出」，還提到「粉專追蹤者有76%為女性，更有多數擁有孩子，相信能為性平教育的推廣盡一分力」，另所謂低調彌補也不夠具體，欠缺對受害者的真誠道歉，有些語句被視為是在挽回形象，而非純粹懺悔。