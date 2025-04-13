我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

宥勝發文「永不出現」 網譏：換名出發？

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宥勝(左)犯錯，老婆慈惠跟他同進退。(取材自臉書)
宥勝(左)犯錯，老婆慈惠跟他同進退。(取材自臉書)

男星宥勝因猥褻女助理遭判刑8月，緩刑5年，相隔月餘竟突然拍影片宣布「重啟頻道、重新出發」，此舉引爆輿論炸鍋，連隋棠都砲轟他沒顧及受害者感受，隨後他強調「將永遠不出現的宥勝」，文字遭譏留有後路。

宥勝說，「我的出現再次喚起了許多人的憤怒與不適。這些情緒是真實的，我無意逃避」。原本支持他復出的企業也灰頭土臉宣布取消行程，「我低估了自己的出現會帶來的負面影響」。

受影響的除了企業、家人和親友，他聲明後果該他一個人承擔，承諾未來不再以宥勝名義接代言、演出和品牌活動，之前他擁有百萬粉絲的社群平台也捐出由公益方接手，然後私下繼續為性別平等、性侵防治等安靜付出。

宥勝和老婆慈惠大量刪除臉書文照，包括復出影片，並將文章刪到去年9月的道歉文；慈惠則是撤掉所有照片，也含她近日發聲「我始終相信，愛，能超越一切」那篇，相簿裡一張照片都沒了。

但細讀整篇聲明文，最讓人詬病的，是那兩句「未來不再以宥勝名義進行活動」、「充滿感激但將永不出現的宥勝」，不少人疑惑，他字句中強調拋掉「宥勝」的名字，網酸「是要換個名字再出發嗎？」

宥勝2年前人設雖崩塌，臉書追蹤數仍高達122萬，或許讓他有恃無恐決定這麼短的時間內復出，宣布不再出現後，追蹤數也僅掉了1萬人。

宥勝很清楚社群的利益所在，才會宣布要「捐出」，還提到「粉專追蹤者有76%為女性，更有多數擁有孩子，相信能為性平教育的推廣盡一分力」，另所謂低調彌補也不夠具體，欠缺對受害者的真誠道歉，有些語句被視為是在挽回形象，而非純粹懺悔。

宥勝 隋棠

上一則

迪麗熱巴啥時演短劇？疑遭AI換臉 粉絲氣炸喊應提告

下一則

「高校十八禁」艾利克迪恩罹漸凍症 不放棄拍片

延伸閱讀

宥勝想復出 隋棠說重話：不是普通罪犯 很不恰當

宥勝想復出 隋棠說重話：不是普通罪犯 很不恰當
復出失敗...與妻大刪臉書文後 宥勝宣布「永不出現」

復出失敗...與妻大刪臉書文後 宥勝宣布「永不出現」
宥勝拍影片想復出 隋棠嚴肅砲轟：你不是普通的罪犯

宥勝拍影片想復出 隋棠嚴肅砲轟：你不是普通的罪犯
趙麗穎「向陽花」翻車？ 人設失真又浮誇 專家辣評給3分

趙麗穎「向陽花」翻車？ 人設失真又浮誇 專家辣評給3分

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠