告五人高雄開唱 500台無人機燈光秀12分鐘…創紀錄

告五人巡演壓軸最終場，吸引5萬歌迷徜徉在告五人夢幻之海。(圖／相信音樂提供)

有時候我們會忘記自己擁有魔法的力量，在一件件平凡的小事中，在一首首滾瓜爛熟的旋律中，重新找回生命力。告五人的演唱會從新生、澎湃到終章，那些披星戴月的日子，日前在高雄世運主場館12分鐘的無人機燈光下熠熠重現，5萬名觀眾嘶吼、沉溺、再被治癒。

一套鼓、一把吉他再加雙主唱，3個人8年前出道時恐沒想到，未來會在華語樂壇不斷創下紀錄。告五人此次巡演走遍世界34座城市、總計51場演出，吸引超過56萬觀眾，更以史上最年輕華語音樂人之姿登上高雄世運主場館。

這場巡迴壓軸場下足了本，斥資上億台幣集結500台無人機，在港都夜空中打造燈光秀，告五人經典符號哈密瓜、告五豬、哈密瓜手燈等11項元素大千倍綻放，總計長12分鐘的壯觀場面，是台灣演唱會史上的第一次。

犬青一襲粉紅女神戰袍氣勢登場，登上八公尺寬的瞬移魔法舞台移動至場中央，更新增延伸舞台直達搖滾區最後一排，近距離寵粉；雲安說：「我們必須感謝一件事情，今天的高雄沒有下雨，謝謝全場讓運氣來得若有似無，是有（運氣）的。」

三人說笑要唱到四小時，犬青笑問：「現在要跟五月天 競爭就對了？」雲安回：「五月天比我們有錢，所以可以付罰款。」言下之意不敢逾越師兄高度。

告五人最初在Live House開唱，經歷過僅有5名觀眾的場面，至今站上5萬歌迷的高雄世運舞台，人氣飆升萬倍。但當他們有了高度，初心終始不渝，特別邀請剛成團時，一起跑音樂祭的老朋友老王樂隊、甜約翰以及美秀集團，三組嘉賓分別帶來經典曲目「我還年輕我還年輕」、「降雨機率」、「捲菸」，總共17位音樂人共演。

四團更合唱「自由」與驚喜彩蛋「Baby Shark」，現場氣氛熱烈到最高點，告五人說：「我們知道哈瓜的年齡層很廣，很多人帶小孩來，我們想讓大家都能一起唱，一起記住這一夜。」