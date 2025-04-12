復出失敗...與妻大刪臉書文後 宥勝宣布「永不出現」

宥勝宣布退出。(摘自臉書)

台灣藝人宥勝 因猥褻女助理遭判刑8月，緩刑5年需繳國庫200萬(台幣，約61,885美元)，不料竟在本月7日拍影片宣布「重啟頻道、重新出發」，輿論炸鍋，支持他復出的「亞果遊艇」也灰頭土臉宣布取消行程。如今他和老婆慈惠被發現臉書大量刪除文照。

宥勝除了把復出影片刪掉，也將文章刪到去年9月的道歉文，大批跟小農的開心笑臉照也不見；老婆慈惠則是撤掉所有照片，包括她10日發聲「我始終相信，愛，能超越一切」那篇，把女兒背影照刪掉，相簿裡也一張照片都沒了。

宥勝和妻子刪文圖後，隨即發出聲明，表示未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動，捐出社群圈全平台，最後署名「充滿感激但將永不出現的宥勝」。

宥勝雖然人設崩塌，但臉書追蹤者沒有取關習慣，目前仍高達122萬，有相當的群眾基礎，也有粉絲持續要他加油，認為該給他機會。或許因為認為官司已結束，加上又有廠商邀約，才會做出復出動作，應該沒料到反撲如此強烈，昨天隋棠出席「世界地球日」活動，也重砲轟他荒謬：「你不是普通罪犯耶。」直言無論宥勝或慈惠「發言都非常不恰當」。

不只隋棠，各界也都極力撻伐，網紅「德州媽媽沒有崩潰」就痛批慈惠仍在開團賣貨，呼籲廠商應該改找沒工作的大牙。

宥勝全文如下：

請停止再攻擊無辜的人，

我做的事，我自己負責。

我是宥勝，我的出現再次喚起了許多人的憤怒與不適。這些情緒是真實的，我無意逃避。

近日，我參與了一場推廣帆船教育的公益活動，本意是支持一個單純美好的計劃，但我低估了自己的出現會帶來的負面影響。

這次事件，讓活動主辦單位，甚至我的家人與親友都承受了原本不屬於他們的壓力與攻擊。對此，我深感自責與抱歉。這些後果，應由我一個人承擔。

過去我的行為造成了無法抹去的傷害，即使法律已判定，但這不是一句「已經結束」就能劃下句點的事，所以我將不再為自己辯解，也不會再請求原諒，而是選擇以實際行動，長期承擔我的責任。

從今天起，我將正式啟動以下承諾與行動：

===

一、我未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動

宥勝將不再參與任何代言、演出、品牌合作。他曾經的名聲不該再被拿來轉換為利益。

二、捐出社群圈全平台

原本屬於宥勝的社群平台（宥勝之旅FB、宥勝IG，宥勝去哪兒YT頻道），將由性別、心理與教育專業者接手，作為推廣性別平權與創傷修復的公益資訊中心。

或許您會嫌棄，但粉專追蹤者有76%為女性，更有多數擁有孩子，相信能為性平教育的推廣盡一份力。

有意者可私訊，管理權將全數轉讓。

三、低調進行實際的彌補行動

我將用自己的方式為性別平等尊重、性侵害防治、受害者支持與去污名化等教育推廣做出實際貢獻。

但未來將不再對大眾報告，期望安靜的付出，能讓所有善意都被真誠落實。

===

我知道這些行動並不構成原諒的理由，但這並不是一次性的修補，而是我今後人生的根本轉向。

最後，這次事件提醒了我：有些人一輩子都在修復別人加諸在他們身上的傷，所以我更必須用自己的餘生來修補曾經造成的傷痛。

我不期待寬容，只希望這次，我做的選擇與承諾，能讓事情開始向更有意義的方向前進。

謝謝願意看完這篇聲明的每一個人，

無論你是否願意相信我。

再次感謝曾經支持宥勝的你，

並祝各位平安順心。

充滿感激但將永不出現的

宥勝

民國114年4月12日