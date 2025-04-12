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宥勝想復出 隋棠說重話：不是普通罪犯 很不恰當

記者趙大智／綜合報導
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隋棠出席世界地球日活動。（圖／國家地理服飾提供）
隋棠出席世界地球日活動。（圖／國家地理服飾提供）

隋棠出席服飾品牌「世界地球日」活動，剛巧宥勝想藉這個日子復出，對此隋棠表情嚴肅，皺眉砲轟：「非常不恰當啊，不管他的發言或另一半（慈惠）的發言都很不恰當，完全沒顧及受害者角度，非常不負責任。」

宥勝2年前因對女員工揉胸、舔耳依強制猥褻起訴，最後被判刑8月、緩刑5年，需繳國庫200萬。宥勝日前突然拍影片宣布「重啟頻道、重新出發」，遭到撻伐，原本支持他復出的「亞果遊艇」道歉並取消活動，但宥勝妻子慈惠仍發聲：「我始終相信，愛，能超越一切。」

隋棠坦言當下看到宥勝復出影片時覺得荒謬：「不是一個普通的罪犯耶，是性侵害，這個不是一個隨意可以淡化掉的事情，你造成別人傷害是永久性的，不是用愛就可以克服，不是一個虛無飄渺的道歉就可以解決。」

隋棠跟宥勝曾合作過「犀利人妻」、「偷心大聖PS男」等劇，被問之後有無聯絡，她搖頭表示「完全沒聯絡」，兩人本就不是會私聊的關係，最後一次拍完戲後沒有交集。近期宥勝有跟她聯繫，說要寄年節禮，「但我沒回」。

隋棠幾年前曾南下恆春，在偏鄉進行「蝴蝶朵朵」計畫，發現許多小孩遭性侵不敢說出來的慘況。之後某次被屏東縣政府發函質疑後，至今未回到校園，但對身邊小朋友她仍會持續關注，會依照齡層再決定如何指導，像是學齡前給孩子看繪本是最好的方式。

宥勝 隋棠

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