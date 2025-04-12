楊丞琳秀「廣東話」引網友熱議：口音好奇怪

楊丞琳說廣東話，口音遭到吐槽。（取材自微博）

歌手楊丞琳 先前曾因「吃不起海鮮」、「小阿妹」、「河南 人愛騙人」等發言惹怒不少網友。近來她忙著世界巡迴演唱會「LIKE A STAR」，她接受香港 媒體訪問時，表示父母都是廣東人，還用粵語對著鏡頭分享演唱會的細節，不過影片一出卻引來大陸網友熱議。

楊丞琳事隔7年再度前往香港開唱，她近日接受香港「TVB娛樂新聞台」訪問時，坦言「廣東話是我生命中的一部分」，原因是因為爸爸、媽媽是廣東人，教她說廣東話，「雖然我不是講得很好，不過我覺得我跟廣東話是好近的」主持人還誇讚她廣東話沒退步，她則開心笑說：「有啊。」，強調平常沒機會練習，就連與媽媽也鮮少說廣東話，所以都是利用廣東歌來練習廣東話。

影片一出，引來大批中國網友熱議，「啥？爸媽都是廣東人，為什麼在台灣呢？」、「感覺她講廣東話很用力，就很奇怪」、「口音很像廣西人講的廣東話」、「我一直以為她祖籍是廣西」、「爸媽都是廣東人，但台灣腔入侵得很徹底」、「口音那麼差，還說好近好近」；但也有網友出來替楊丞琳說話：「粵語警察真的夠了，要是換成一個外國人在說粵語，就會變成猛誇」、「人家重視廣東話已經很好了，不向現在一些本地小孩，說都不願意說」。