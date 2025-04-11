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屢傳烏龍死訊 蔡琴幽默回：我復活3次了

記者許晉榮／綜合報導
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蔡琴宣告將於6月舉辦「不要告別」演唱會。（圖／宜辰整合行銷提供）
蔡琴宣告將於6月舉辦「不要告別」演唱會。（圖／宜辰整合行銷提供）

台灣金嗓天后蔡琴近日以一襲招牌典雅裝扮驚喜現身，宣布開唱消息，她幽默表示，近年專注工作，無暇理會外界雜音，尤其對於屢被傳出烏龍死訊，更是一派輕鬆笑說：「我這不是已經復活三次了嗎？但我不會生氣，只想問，他們還要搞我幾次？」

這次演唱會以「不要告別」為主題，靈感來自與摯友陳文茜的床邊對話。蔡琴深情分享：「有一次文茜告訴我，『妳千萬不可以告別』，沒想到我們竟然如此心有靈犀。」雖然陳文茜因病行動不便，但她們始終保持晚間通話習慣。蔡琴感性表示：「對於親人、朋友、或生命中重要的人，我們不能只是留話，更重要的是持續互動。」

她坦言，許多人直到親友離去時才發現自己其實不懂如何安慰他人，「所以我知道，妳（指文茜）需要的是互動。我們還會一起唱『小毛驢』。她雖罹患多種癌症，竟還能唱歌到讓內臟都振奮起來。前陣子她接受了光子刀治療，狀況明顯好轉，雖然仍在承受病痛，但先前的腫瘤已全數消除。」

真摯話語，正是她不輕言告別歌壇的最佳詮釋。蔡琴另有一番見解：「很多人問我什麼時候會停下腳步？我有兩個原則：一是節目的品質要好，二是我的身體狀況能不能過得了我自己這一關。如果兩者都具備，那我就很難消失，也不必消失；但若缺一，我會毫不猶豫自動退場。」

長年以來，她多選擇於TICC舉辦演唱會，對於外界關注為何不進軍台北大小巨蛋，她也直言：「我一點都不期待！其實早在瑪丹娜來台前，我就踏進過小巨蛋。但我對場地大小和人數從來不是那麼在意。一次湧入上萬人，雖然可少唱幾場，但這是什麼樣的工作心態呢？」

她更透露，小巨蛋場地對她的部分觀眾不夠體貼，「我的觀眾年紀稍長，有些人站起來那個坡度太陡，我很怕她們跌下來，連牽她的人都會一起滾下去！」至於一連三天開唱體力是否吃不消？蔡琴笑聲爽朗：「連唱三天對我來說根本不是問題，我每天都要吊嗓子，這已是我生活的一部分。」

蔡琴（左）與陶子互動妙語如珠。（記者許晉榮／攝影）
蔡琴（左）與陶子互動妙語如珠。（記者許晉榮／攝影）

陳文茜 癌症 瑪丹娜

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