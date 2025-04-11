「風林火山」入選「午夜放映」單元 金城武有望亮相坎城紅毯
第78屆坎城影展近日公布競賽單元片單，由金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓和任賢齊合演，已於2017年拍攝完成的港片「風林火山」，入選本屆「午夜放映」單元，屆時將有機會看見男神金城武登上坎城紅毯。
台灣男星金城武是不少人心中永遠不敗的經典男神，但由於他個性低調，加上近年來鮮少在螢光幕前露面，因此蒙上了一層神祕感。不過近日中國無印良品的官方微博上，無預警選了金城武成為全新的品牌代言人，令粉絲們又驚又喜。如今又傳出電影「風林火山」入選本屆坎城影展「午夜放映」單元，讓粉絲開心極了，紛紛敲碗期待男神再度開啟「營業模式」。
其實，金城武一向是各大時尚品牌點名要合作的對象，只是他多年來嚴謹選擇作品和代言，更曾被爆料躲在山林裡種菜、養花，不太與外界接觸
據悉，主競賽單元作品包括艾瑪史東（Emma Stone）與瓦昆費尼克斯（Joaquin Phoenix）合演的新作「愛丁頓」（Eddington，暫譯）確定入圍，其他還有魏斯安德森（Wesley Anderson）執導的諜報驚悚新作「腓尼基計畫」（The Phoenician Scheme，暫譯）；喬許歐康納（Josh O'Connor）、保羅麥斯卡（Paul Mescal）主演的同志愛情片「時光留聲」（The History of Sound，暫譯），以及早川千繪第二部長片作品「雷諾瓦」（Renoir，暫譯）。
「午夜放映」單元除了港片「風林火山」外，二宮和也主演的遊戲改編電影「8號出口」，同樣也入選該單元。另外，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlet Johansson）除了演出魏斯安德森新片「腓尼基計畫」外，由她首度擔任導演的「艾莉諾大帝」（Eleanor the Great，暫譯）也入選「一種注目」單元。本屆坎城影展將於5月13日至5月24日舉行。
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