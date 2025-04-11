演張鈞甯兒子 9歲謝以樂自認哭戲有天分

謝以樂(左)和張鈞甯相處愉快。（圖／以樂媽提供）

9歲謝以樂在「化外之醫」演張鈞甯的腦麻兒，表演生動自然，被譽為台灣天才童星。謝以樂多接演高難度沉重角色，是從小就很會哭嗎？只見他一本正經回答：「嗯，應該是有天分吧。」而刺激淚腺的方法，最近已從「小被被不見」，進化到「把拔馬麻輪流死掉」。至於小小心靈最大心願是什麼，竟是：「全家人都不會死掉！」童言童語十分可愛。

謝以樂接受專訪時，爸媽跟小兩歲的妹妹都陪在身邊，他事先把訪綱列印出來，拿著筆仔細作答，覺得自己表達能力差，擔心受訪時肢體僵硬，還自我期許：「我要快點變很厲害，這樣採訪就沒人敢凶我了！」一旁的媽媽哭笑不得：「根本不會有人凶你好嗎？」

以樂媽說，以樂從小就是天使寶寶，乖又自律，放學一回家就自己寫功課，從不必為他操心。因為她在中山區開服飾店，以樂也不怕生，嘴甜很討姐姐們歡心，到片場也很快融入陌生環境，東混西混，看大家在幹嘛，講到這謝以樂補充：「最愛製片組！因為放飯時他們都會噴酒精，很像服務業。」

跟同齡小朋友相比，謝以樂假日往往是拍戲、試鏡或上表演課，會不會不平衡？以樂媽透露：「他有試鏡都很開心。」以樂認真接話：「累積經驗。」以樂妹耳濡目染，也開始演戲，以樂也給了註解：「她比我晚一點發展。」兄妹跟爸媽穿搭吸睛，一字排開感覺可以直接拍服裝型錄，IG「諾樂兄弟」有3.4萬粉絲頗受歡迎，謝以樂順便爆料老爸身高179.9公分，可以吃光整個飯桶，他自己是133公分，妹妹132.8公分。