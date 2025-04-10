金鐘60視后 楊謹華、謝盈萱「影后」內戰

楊謹華(右)、謝盈萱去年共演的「影后」影集，被視為今年的金鐘入圍大熱門。（本報資料照片）

金鐘獎第60屆將於今年10月舉辦，綜藝、戲劇依舊分兩天舉行，綜藝類首度把益智和實境節目分家，戲劇部分沿襲去年仍以10集「集數」區隔「戲劇節目」和「迷你劇集」，視后部分除了「影后」楊謹華跟謝盈萱「網內互打」，她另有「今夜一起為愛鼓掌」，還三度碰上「宿敵」柯佳嬿 ；「塑膠花」吳慷仁 、「影后」薛仕凌可望再度纏鬥。

「影后」去年大熱，資深和新秀演員表現出色，該如何提報備受矚目，監製丁長鈺坦言：「每個演員都是心頭肉。」楊謹華跟謝盈萱報視后，鍾欣凌和楊貴媚報女配角，黃迪揚報男配角，至於林廷憶和詹懷雲則「仍在討論中」。

去年第59屆金鐘獎修改報名修例，「戲劇節目」和「迷你劇集」改以「集數」而非「播出總時數」區隔，引發不小爭議，像10集「此時此刻」、「何百芮的地獄毒白」，夏靖庭也直言「如何將迷你劇與電視電影評比」？如今第60屆金鐘獎獎勵要點出爐，依舊以「集數」做為區隔未有改變。今年「都市懼集」最短5分鐘最長13分鐘，但長達34集；另「第一次遇見花香的那刻2」，每集30分鐘共12集，都是歸到「戲劇節目」。

吳宗憲(中)主持的「綜藝玩很大」，是金鐘入圍大熱門。（圖／綜藝玩很大提供）

而今年金鐘獎綜藝類確定把益智和實境節目分家，實境節目獎獨立頒獎，益智類節目則併入「綜藝節目獎」，過去吳宗憲就曾抨擊過實境和益智節目不該合併成同一個獎項，2021年他主持的「綜藝玩很大」被曾國城的「一字千金」打敗，當時他受訪忍不住開酸「沒有主持過這麼輕鬆的節目」，對於今年實境和益智終於分開報名，吳宗憲回應：「亡羊補牢，為時未晚」，但仍不免重提舊事：「自從『玩很大』敗給了『一字千金』以後，我們也不知道該說什麼了。」