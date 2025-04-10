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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

張菲擁千張鴻海 關稅風暴前出清躱過股災 獲利9位數

娛樂新聞組／綜合報導
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主持人張菲曾自曝擁有上千張鴻海股票。(本報資料照片)
主持人張菲曾自曝擁有上千張鴻海股票。(本報資料照片)

美國總統川普對等關稅風暴來襲，台股一片慘綠，投資人哀鴻遍野，連明星也難逃損失。過去傳出綜藝大哥大張菲是鴻海的大戶，他受訪時表示已在清明連假前賣光股票，九位數的驚人獲利也出爐，男星潘若迪在這波金融衝擊中同樣遭受影響，他幽默分享與好友馬力歐的對話，笑稱自己住在「綠地95%以上」，藝人黃鐙輝受災，直接蒸發七位數。

張菲2019年就曾在鴻海尾牙上透露，自己手上擁有上千張股票，當時被問漲到120元（台幣，下同）時沒賣是否可惜？他則回說：「鴻海可以到150元甚至200元，千萬別亂賣」。據悉，2024年5月鴻海股價漲到175元，當時有網友就曾試算了一下張菲股票的市值，「成本8000萬，現值1億7000萬」。

根據媒體報導指出，張菲面對鴻海連續三日跌停板坐收，完全是老神在在，他表示，「早在清明連假之前，我就把手上所有股票全部賣光光了」，據悉，他賣出獲利至少5億。

潘若迪背景一片綠油油樹林，呼應目前股市慘況。(取材自臉書)
潘若迪背景一片綠油油樹林，呼應目前股市慘況。(取材自臉書)

潘若迪在臉書發文分享與好友馬力歐的對話，他透露，早上接到馬力歐的電話，馬力歐熱情推薦一個綠地比率高達45%的新建案，還強調是朋友主導的開發案，邀他「先知道、先搶先贏」。沒想到潘若迪聽完後只淡淡回應：「我現在住的地方，綠地覆蓋率95%以上……」，讓對方滿頭問號：「怎麼可能？是哪個縣市？」這時潘若迪語氣一轉，無奈又幽默地說：「他X的股市。」

黃鐙輝也是股市受災戶，直接蒸發七位數。（圖／大愛電視提供）
黃鐙輝也是股市受災戶，直接蒸發七位數。（圖／大愛電視提供）

黃鐙輝在疫情期間就積極研究股市，這幾年得出不少心得，這一波也是受災戶，直接蒸發七位數，他說，最近最喜歡問人賠了多少，聽到虧得比自己多的就覺得很放心，其中一名大公司老闆一天賠了2000萬美元，「我心想，我賠幾百萬台幣好像也沒什麼了」，對於未來股市做信心喊話，「大跌之後就會大彈，沒有一直跌的啦！做空的請小心，注意反彈，國安基金都進場了」。

鴻海 台股 疫情

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