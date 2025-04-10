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張孝全新戲為愛女復仇 變身「最強老爸」

記者陳穎／綜合報導
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張孝全(左)與薛仕凌在電影「器子」首度合作。（記者王聰賢／攝影）
張孝全(左)與薛仕凌在電影「器子」首度合作。（記者王聰賢／攝影）

台灣男星張孝全、薛仕凌、婁峻碩、女星李沐及台灣饒舌歌手小春等人近日出席「器子」西門町封街首映會，張孝全在片中為愛女復仇變身「最強老爸」。戲外他是一個六歲兒子的爸，他笑談：「我對兒子有一些底線，不能說謊、不能沒有禮貌，周末才能吃零食用3C。」

張孝全在「器子」有很多刑求場面，被列為輔導級，兒子當然不能觀賞，他說：「兒子有看過一些我年輕時期的作品，會指著電視說『爸爸在電視上』，但我都會跟他說不要在學校說爸爸在做什麼，就說『沒有在做事』。」他也分享兒子最愛「假面騎士」，但他應該沒有機會演出。

「器子」劇組舉辦封街活動，許多演員也勾起了青春記憶。婁峻碩表示，從小夢想能在西門町封街辦活動，原以為會是唱片簽唱會，「沒想到電影先幫我實現了！」李沐則說：「以前很流行簽售會，能在西門町首映，真的很難得。」首次參與電影演出的小春也開心表示：「第一次封街，很興奮！而且是跟這麼多優秀的演員一起。我還是個菜鳥啦！」

張孝全也回憶自己年輕時就在西門町混，「這還是我第一次在這邊封街首映」。「器子」是張孝全與薛仕凌的首次合作，薛仕凌感性表示：「這是我拍過命運最坎坷的一部作品，不只是角色，連幕前幕後團隊也都很辛苦。有停拍、有重啟，很多都是我以前沒遇過的事，真的很感恩這一切都順利完成。」

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