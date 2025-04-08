張鈞甯遇全球股災 一夕蒸發百萬美元…更多台星慘況曝光

台股大跌，張鈞甯傳損失高達約3900萬元台幣。(取材自微博)

川普總統宣布課徵對等關稅，引發全球股災，台股 重挫，連「護國神山」台積電 也失守，演藝圈熱中投資的藝人被砍到血流成河，張鈞甯才爆出可獲利1億（台幣，下同，約300萬美元），一夕間蒸發3900萬元（約118萬美元），姚淳耀擁有10張台積電，正在拍戲的他久未關注台股，看到股市崩盤，不免也嚇一跳。吳怡霈的父親做幾十年的股票，聲稱沒見過如此「全部躺平」慘況，日前才賣掉三張台積電辦婚禮的陳志強曬出股市一片綠油油，跟著哀號：「首見開盤=收盤。」

張鈞甯3年前以每股235元認購生技股藥華藥256張，一度被估算獲利超過1億元，不過7日全球陷股災，藥華藥跌停至482.5元，對照上個月漲幅，她的持股價值雖蒸發約3900萬元，但仍保有約6000萬元的投資收益，經紀公司則回應：「投資是個人行為，經紀公司也不會過問，謝謝關心。」

姚淳耀當初以每股200多元買進10張台積電，一度估算可獲利近千萬，如今台股綠油油，他透過經紀人表示：「因走長期投資路線，就慢慢來，手上有存款就會拿去買，當作存錢都沒在動，也很少去看。都是拿來當養老的退休金 ，建議還是定期定額買零股。」

婁峻碩出席軍靴品牌開幕活動，表示抱持平常心面對慘況，以七字心法「沒有賣都不算賠」看待股災，認為持股主要是長期投資，「不看就沒事了，先專心工作」。學霸工程師DAPUN（大胖）投資輝達股票暴跌，直接蒸發20萬美元，他直呼暫時不敢亂花錢。

黃鐙輝對台積電情有獨鍾，對於台股崩盤，他坦言「直接蒸發七位數」，但認為大跌後就會大彈，以長線投資的角度，如果有定期定額習慣，他建議持續慢慢買0050等ETF就好。