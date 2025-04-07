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毛祁生自曝「靈異體質」 稱前世有3世是將軍

記者陳慧貞／綜合報導
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毛祁生(左)、張家陞在「獨佔接班人」是一對CP。（記者王聰賢／攝影）
毛祁生(左)、張家陞在「獨佔接班人」是一對CP。（記者王聰賢／攝影）

毛祁生、張家陞主演BL劇「獨佔接班人」，戲裡兩人搭檔組CP譜虐戀，但近日張家陞為爆出私約女粉事件道歉，毛祁生接受本報系聯合報專訪坦言經歷生死關頭，曾溺水昏迷3天，騎車重摔導致手臂有3個月全廢，數度處在命懸一線間。

毛祁生自曝有靈異體質，前世有三世都是將軍，所以這一世「很多人」來找他幫忙，但他自認無能為力，因此沒答應，但接著就有許多不可思議的事件發生，例如他長期腰痠背痛，有一次找老師看，老師見狀即大手狠拍他的背，當下他莫名爆哭，老師才告知「背上有張臉」，並告誡他3年內不能探病、禁止談戀愛，但當時家人生病，毛祁生不能不探病，才走出醫院要騎車，「我連動都沒動，連人帶車摔到馬路中間，幸好後面沒有來車」，但他的手仍受重傷，至少3個月手全廢。

靈異事件不僅一樁，毛祁生坦言有次在游泳池，水深不到200公分，他卻一度踩不到地險溺水，還有一次到大陸拍戲，當時已連拍48小時，在身體極度疲累情況下，一幕他被捅刀的戲，當下竟有種靈魂出竅、輕飄飄的感覺，短短5秒鐘的戲，他腦中突浮現「我自由了嗎」的想法，後來看拍攝帶倒帶，看著畫面中的自己，他驚呆：「眼神空洞、沒有靈魂的空殼。」幾次的生命經驗，讓他體悟到：「以前覺得死亡很可怕，現在覺得可怕的不是死亡，而是意外。」。

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