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金城武社交恐懼 神隱4年現身 男神引爆「搶人大戰」

記者陳穎／即時報導
金城武時隔4年再度現身，代言中國無印良品。（取材自微博）
金城武時隔4年再度現身，代言中國無印良品。（取材自微博）

台男星金城武是不少人心中永遠不敗的經典男神，但由於他個性低調，加上近年來鮮少在螢光幕前露面，因此蒙上了一層神祕感。不過近日中國無印良品的官方微博上，無預警選了金城武成為全新的品牌代言人，令粉絲們又驚又喜。而這是金城武繼2021年無預警代言手機遊戲「天堂2M」後，時隔4年再度現身，當時他為了代言拍攝了廣告「天堂2M對戰篇」，一上架就掀起熱議，相信此次金城武的後續曝光行程，也讓粉絲們都相當期待。

金城武個性低調、更是保護私生活，他在2018年拍完電影「風林火山」後，就沒有公開露面，而今年不僅代言了無印良品，據悉「風林山火」也有望上映，神隱4年的他，終於要再度開啟「營業模式」。

金城武形象佳、外型帥氣，就算簡單的服裝穿在他身上也有不同的感覺，堪稱是「帶貨王」，雖然還沒有正式要出來，但他已經是各大時尚大名牌點名要合作的對象。根據「鏡週刊」報導，各大精品公司除邀請他拍廣告外，更希望他能參加時尚周看秀，不過卻傳出經紀公司擔心有「社交恐懼症」的金城武壓力太大，拍廣告可以接受，但看秀人多的活動還沒點頭答應。

金城武多年嚴謹選擇作品和代言，其實也和他的個性有關係，他和恩師陳昇等好友自然，但如果有太多陌生人在旁邊，就會渾身不舒服，陳昇日前也透露金城武平常不愛出門，都在山林裡種菜、養花，不太與外界接觸。

金城武 山火 微博

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