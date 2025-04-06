男星北市擁2房 台股資產達7位數 獨門投資心法曝光
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台灣男星吳岳擎近期在客家電視影集「星空下的黑潮島嶼」中飾演被派遣到綠島的「兩光」（精神渙散，漫不經心）軍醫，戲裡醫術兩光，但戲外他投資眼光精準，早早在北市已擁有兩棟房，目前投入股票市場的金額達7位數，他自稱「菜籃族」、「小資族」，平日以公車、捷運代步，到遠一點的地方拍戲，就搭劇組公務車便車，一路勤儉持家。
商學院畢業的吳岳擎，投資理財頗有心得，他透露獨特「5份理財法」，將收入分成股票、債券、房貸、保險債券及虛擬貨幣等投資方式，他自大學時期就接觸股市，一開始亂投亂賣，投了10萬（新台幣，下同，約3012.5美元）最後僅剩2萬，算是繳了投資學費，之後有段時間不敢投資，後來才慢慢投入市場，先前他在航運股高點時被套牢，疫情期間股價回升，他小賺一筆，後來航運股又跌，他虧損約20萬，最後乾脆放著：「放得夠久，就能看到回報。」透露目前手上最夯的股票是台積電，他在疫情期間以股價500多零股買進，如今股數已湊到近一張。
吳岳擎還有獨到的投資心法，他說：「如果連路人都開始問股票，反而要謹慎小心。」提到去年下半年股市狂飆，身邊原本對投資沒興趣的朋友突然開始熱衷研究ETF，他察覺股市過熱，令人擔心，所以才更需謹慎。提到理財目標，吳岳擎希望自己的台股資產達到8位數，他算過：「這樣一年有60、70萬的利息收入，可以cover生活費。」希望55歲達到財富自由夢想。
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