張學友澄清沒生病 認了1想法「造成很大心理壓力」

張學友澄清自己沒病。（JDS提供）

歌神張學友台北小巨蛋「60+巡迴演唱會」首日在台上自嘲「出來沒多久就破（音）」，而他第2天演出明顯狀態好了許多，5日開唱時自招有鼻音，怕粉絲會擔心，連忙澄清自己沒有生病，「很多朋友會聽到我有一點點的鼻音，就當性感好不好？我明明沒病的，我明明就可以唱、可以跳，這種感覺會為我造成很大的心理壓力」。

張學友狀態一天比一天好，他開心表示有信心完成台北小巨蛋9場演出，更要自己好好享受舞台，直喊：「不管了，到目前為止還是可以的，不要想那麼多！」不過他昨坦承唱破音，就怕粉絲看到新聞會擔心，「想說怎麼會看今天啊？取消怎麼辦啊」，他強調自己很好、沒有問題，「首先跟昨天的觀眾朋友們說聲不好意思，我已經盡力了。」

張學友感嘆從小到大、每個不同階段都有不一樣的挑戰，「小時候我是常常生病，很容易發炎，不該發炎的地方都發炎，鼻子、喉嚨到處都發炎，有些地方不能擠得都發炎，小時候很多病」。

他難忘當時中學長了滿臉青春痘，又沒有女朋友，「隔壁說『坐個不怎麼樣的』，我都不敢轉身去看他，每個階段都有不同的困難」。如今他面對的難題是身體狀況，他表示：「很多人叫我多休息一點，等好了再唱，但我不知道什麼時候好啊！」