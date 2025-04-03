L.A. Boyz解散28年後罕見合體 大叔模樣曝光

L.A. Boyz合體看球賽，左起林智文、黃立成、黃立行。 （取材自Instagram)

黃立成、黃立行兄弟與表弟林智文組成的台灣最早嘻哈團體L.A. Boyz於90年代紅極一時，團體解散後三人各自發展，日昨林智文於社群驚喜曬出三人看球賽合照，網友紛紛嗨喊「合體了」、「好感動」，讚三人看起來狀態很好。

噓！星聞報導，L.A. Boyz於1997年解散，二哥黃立行於2000年重回台灣樂壇發片，以solo歌手活動，直到2008年發行了六張專輯，而他2003年發行的「音浪」更是紅極一時，至今其中歌詞「音浪太強～不晃會被撞到地上」仍讓人朗朗上口。不僅推出音樂作品，他參演電影，影視都有成績。

不過黃立行自2017年出演而電影「綁架者」後幾乎已淡出演藝圈，他與大陸女星徐靜蕾的愛情長跑多年，一度傳秘婚生女，也都未特別回應，近況讓人好奇，而大哥黃立成於2003年以團體「Machi」殺回演藝圈，之後還擴展事業版圖創辦直播平台、虛擬版權交易平台，表弟林智文則曾參與Machi，也在台表演，但活動時間並不長，而他就學攻讀醫學院，如今為骨科 醫生。