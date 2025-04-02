賴雅妍看待「有祕密的戀愛」：愛意像尿意難憋
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由台灣演員施柏宇、程予希、林子閎合演的愛情電影「夏日最後的祕密」，電影中施柏宇和程予希在書店裡一見鍾情擦出火花，書店老闆娘由賴雅妍飾演，她也將成為他們倆愛情故事旁觀者與見證者。而這間書店裡，除了可以看書之外還有手沖咖啡，賴雅妍在「等一個人咖啡」後，再次露一手沖泡手沖咖啡，她笑說：「手感依舊，沖出來還是一樣美味。」
電影中，施柏宇和程予希在書店裡一見鍾情，問及賴雅妍現實生活中是否相信一見鍾情？賴雅妍毫不猶豫地笑說：「我其實很難相信一見鍾情，可能是因為我還沒碰到過吧！我認為相處過後產生的感覺，會比一見鍾情還有持久。」
「夏日最後的祕密」以「祕密」為核心，施柏宇、程予希、林子閎心裡都藏著不能說的話，而愛情也是其中之一。當被問及如何看待這些「有祕密的戀愛」，賴雅妍妙回：「我覺得最難忍的兩件事，一個是尿意，一個是愛意」。
賴雅妍直言，喜歡一個人真的很難藏，無論再怎麼克制，周圍的人一定會察覺，「或許你覺得自己藏得很好，但其實全校的同學，甚至書店老闆娘都早就知道了！」這番幽默相當貼近現實回應，也讓人更期待電影中角色們的情感發展。
至於程予希，則讓賴雅妍驚呼：「她完全消失了！」她回憶第一次在片場看到程予希時，竟一時沒認出來，「因為她已經完全變成了一個高中生，而不是程予希，這種投入感真的很厲害。」她也大讚三位年輕演員的哭戲：「無論是現場感受還是鏡頭呈現，他們的情感張力都讓人忍不住動容，這讓我更加期待這部電影」。
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