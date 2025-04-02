揮別桃色醜聞 前韓團黃旭熙進軍台劇

韓、泰混血兒黃旭熙到台拍戲。(圖／SM ENTERTAINMENT提供)

26歲南韓男團NCT前成員黃旭熙（Lucas）被爆玩弄女粉絲，還要求支付開銷，渣男行徑公開後退團。去年復出試水溫，該說粉絲健忘還寬大，道歉文累積至今吸引350萬點閱，IG目前也高達1100萬粉絲，贏過台灣天王周杰倫的1019萬追蹤數；而黃旭熙已接下台劇 ，嘴甜喊「很愛很愛台灣」，告白許光漢 「想合作」。

黃旭熙是香港 、泰國混血，2018年於南韓出道，除了是SM娛樂首位簽約香港藝人，也成為Super Junior、少女時代、SHINee、EXO、等大熱韓團的師弟。沉潛了三年之後，去年透過紀錄片正式道歉後，隨即推出個人單曲「Renegade」Solo重新出道。

到台灣接戲，黃旭熙目前正接受表演課、舞蹈課、肢體課、拳擊訓練，並學習吉他，他也透露：「台灣的朋友們都非常溫柔，總是把不好意思和謝謝掛在嘴上，非常有禮貌又親切。台灣的食物也非常好吃，我最喜歡吃滷肉飯還有台式火鍋！真的很愛很愛台灣」。

黃旭熙能說中文、粵語、英語、韓語，他表示開心能加入台劇演出，說：「這次是我第一次演戲，真的很緊張！不過導演和劇組、老師們都給了我非常多的意見，讓我可以好好全心準備，我會好好認真努力把戲拍好，請大家期待一下。」做演出功課時，黃旭熙看了阮經天主演的「周處除三害」，但最想合作的是許光漢，也看過對方在韓國拍的影集。