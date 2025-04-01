觀影說劇／楊小黎女上男下床戰癱瘓夫 累喊：像坐在石頭上

楊小黎(左)、吳政迪片中湊對，還上演「震撼床戲」。（圖／公視台視台提供）

方文琳、夏靖庭、楊小黎、吳政迪主演台灣電視電影「啥人顧性命」，該劇是以植物人長照 為主題的黑色幽默作品，故事一開始就是楊小黎與飾演丈夫的吳政迪被迫「取精」的震撼床戲，她以女上男下跨坐之姿努力搖晃，吳政迪則演出癱瘓狀態面無表情，提起這場戲，令楊小黎直呼「好累」，由於對方防護措施做得足夠，感覺「好像坐在石頭上」。

「啥人顧性命」日前在社群公開30秒預告，吸引逾300萬次瀏覽引發熱議，楊小黎為呈現劇中照顧者蓬頭垢面、憔悴模樣，乾脆多日不洗頭直接上場，提到一場與癱瘓夫床戲，她坦言拍攝前有些忐忑，吳政迪僅52公斤體格偏瘦，「我好怕一坐上去，就聽到髖肱骨啪一聲斷了」，還好吳政迪做了萬全防護措施，在尿布裡還穿好運動員護襠，楊小黎說：「吳政迪很嚴格，說要坐到硬硬的護襠才是正確位置，好像坐在石頭上。」角色事後還被飾演婆婆的方文琳詢問：「有沒有認真做？」楊小黎直言當下「很想罵髒話」。

吳政迪演植物人被虧「躺著賺」，他認為其實很困難，躺在病床上必須控制呼吸、眨眼等難控制的部位，相當違背人體自然反應，過程中，導演楊孟嘉看到他的脈搏在動，竟提出請他忍耐讓脈搏不要跳動的要求，令他哭笑不得。

方文琳、夏靖庭扮演吳政迪的父母，角色與本人個性有極大的反差。方文琳飾演講話潑辣、生氣就罵人的婆婆，她透露，戲開拍前，在家裡練習時，還被女兒誤以為在生氣、在和別人吵架，那陣子跟經紀人工作，這種角色的火爆犀利也呈現在私下互動上面，讓身邊人嚇了一跳，直到殺青才調適回來。其實私底下方文琳是非常溫柔的人，但小黎也坦言，劇中真的感受到婆婆帶來的壓力。兩人結束對戲，飾演潑辣婆婆的方文琳還要吃喉糖休息調適。

硬底子的夏靖庭一上戲就變身成為亦莊亦諧的軟爛公公，小黎也讚美夏哥將這個角色演的溫馨可愛。因劇情需要方文琳習慣性會打夏哥的頭，生性溫柔的她不敢真的打，幸好夏靖庭爽快地要她盡量打，方文琳打趣道「雖然不好意思，但演起來很過癮！」

「啥人顧性命」由林珮瑜、蔡秋儀擔任製作人，金鐘節目導演楊孟嘉執導，全劇僅有一個場景，導演與主創團隊透過光影與陳設的改變，映照主角一家的束縛壓抑，為了完整呈現角色間的情緒流轉及內心掙扎，更大量使用了一鏡到底的手法拍攝。