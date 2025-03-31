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黃少祺豪宅健身房 帶徒弟李睿紳操八塊肌

記者陳慧貞／綜合報導
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黃少祺(右)、李睿紳已三次搭檔，私下有好交情。(圖／三立提供)
黃少祺(右)、李睿紳已三次搭檔，私下有好交情。(圖／三立提供)

台灣8點檔男神黃少祺與李睿紳演出「願望」，兩人三度合作培養出師徒情誼，說起初次合作，黃少祺提及第一眼就注意到對方身高，雙方真正變熟的契機，則因李睿紳在演技上的積極學習態度，讓他忍不住想要多教一些，不僅累積深厚戲劇默契，也建立起亦師亦友的好交情。

黃少祺回憶，第一次見到李睿紳是在拍攝「金家好媳婦」時，最先吸引他的竟然是對方188公分身高，「台劇演員比較少有比我高的，李睿紳是少數我需要抬頭仰望的演員。」此外，兩人都曾擔任過模特兒，相似經歷讓黃少祺對這位後輩印象深刻，而彼此真正熟識則在於李睿紳經常主動向他請教演戲，只要有不確定的地方就會立刻問：「哥，這場戲該怎麼演比較好？」持續性的學習精神，讓黃少祺也直呼：「他很認真，也很虛心學習，讓我覺得好像非得教他不可。」

兩人從「金家好媳婦」、「天之驕女」合作，到如今的「願望」，對於黃少祺的讚賞，李睿紳笑說，第一次見到黃少祺，就被對方散發的魅力深深吸引，大呼：「怎麼會有這麼帥、氣質又這麼好的人？演戲時的情緒與表現方式，更是讓我驚艷，覺得天啊，太完美了吧。」

得知前輩平日會健身，李睿紳鼓起勇氣請益，黃少祺大方邀請：「那你來我家健身房一起練吧！」李睿紳說：「也是那個時候，我才見識到豪宅的健身房長什麼樣子！」兩人不僅一起健身操八塊肌，也經常討論演技，幾乎每天都會聯絡。

黃少祺還常常分享兒子的照片，甚至語重心長地提醒：「結婚以後，就是要一肩扛起另一半的責任。」讓李睿紳感受到這位「師兄」在事業與家庭上的堅持與擔當。

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