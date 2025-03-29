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徐詣帆親曝獵人禁忌 裸睡、放屁大不敬

記者廖福生／專訪
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徐詣帆曾奪金馬最佳男配角獎。（記者王聰賢／攝影）
徐詣帆曾奪金馬最佳男配角獎。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人徐詣帆曾以「賽德克·巴萊」奪下金馬最佳男配角獎，近期他與「賽德克·巴萊」班底林慶台、馬志翔一起合演新片「獵人兄弟」，同時也透露原住民獵人在打獵上的禁忌。

徐詣帆在片中生活在獵人家庭，扮演的哥哥林祥卻不會打獵。他提到，其實原住民在打獵上有許多禁忌，曾經有次因有獵人喝醉裸睡，讓整趟打獵行程必須提早終止，「對整個山和祖靈的庇佑不敬，而且也不能放屁，那也是不敬的」。

至於現實生活中是否有打過獵？徐詣帆透露，自己人生中只打過一次獵，當時小學六年級的他，半夜12點被姨丈帶上山打獵：「我們打了一個晚上，凌晨四點才下來山，那個時候是帶十字弓打飛鼠，然後還不能隨便打，要看落點不然掉下來是在懸崖就浪費了。」

徐詣帆片中有許多糾結的心境轉換，他笑說知道再度演出糾結角色有些難適應：「因為你演完戲後要帶著愁眉苦臉回家，但你又不能脫離角色太久，在切換上有些困難，是種精神折磨。」

徐詣帆笑說自己私底下是個開心的人，但與角色最接近的地方，應該是同樣不太善於表達內心的想法，「我是那種比較報喜不報憂的人，有比較不好的事情我會自行吸收，或是找個地方大叫抒發一下」。

現實生活中已是3寶爸的徐詣帆，在片中有喜迎新生兒的橋段，被問起是否有同樣喜悅的悸動？他笑說「已經麻痺無感」，但隨後解釋：「我還是很喜歡小孩子，覺得小孩子就是要皮呀！」

但徐詣帆坦言，自己的大兒子現在正值青春期，只聽籃球教練的話：「他現在回家都直接洗完澡進房間，我都要請我老婆去問他有沒有要吃飯，完全就活在自己的世界。」

徐詣帆坦言自己私下的個性相當開朗。（記者王聰賢／攝影）
徐詣帆坦言自己私下的個性相當開朗。（記者王聰賢／攝影）
徐詣帆現實生活中已是3寶爸。（記者王聰賢／攝影）
徐詣帆現實生活中已是3寶爸。（記者王聰賢／攝影）
徐詣帆（前）與馬志翔在片中飾演兄弟。（記者王聰賢／攝影）
徐詣帆（前）與馬志翔在片中飾演兄弟。（記者王聰賢／攝影）
徐詣帆燦笑。（記者王聰賢／攝影）
徐詣帆燦笑。（記者王聰賢／攝影）

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