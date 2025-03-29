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蘇慧倫凍齡真實美貌曝光 笑揭恩愛祕訣：用保鮮膜

記者梅衍儂／綜合報導
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蘇慧倫和老公結婚11年，感情仍非常好。（記者梅衍儂／攝影）
蘇慧倫和老公結婚11年，感情仍非常好。（記者梅衍儂／攝影）

蘇慧倫本月結婚滿11周年，她出席北流(台北流行音樂中心)5周年記者會，被問到會不會看膩老公，她嬌嗔：「怎麼可以這樣問！」笑說保鮮的方式就是「用保鮮膜」。

「我們膩在一起的時間比較少，他忙我也忙，都有自己喜歡的事情在做」，夫妻倆會帶孩子爬山、旅遊，她若生日想要什麼禮物就直說，相處很輕鬆自在。

蘇慧倫是北流首位舉辦專場的歌手，這次她和新生代雙人組合「氣氛休息室」合力為北流獻聲新歌「心流」，北流董事長黃韻玲表示：「這次5周年計畫就是希望透過音樂人的共創，一起傳遞音樂的美好與未來。」

蘇慧倫問黃韻玲北流還有沒有地方在出租，原來是在為音樂人好友葛大為賣麵線找尋場地，她笑說也想加入。但問到認真考慮副業，她謙虛說：「我好像沒有這個能力，因為我沒有商業頭腦，也沒有特殊興趣。」思來想去，還是賣二手衣最實際，黃韻玲聽了睜大眼睛問：「那我可以先挑嗎？」

蘇慧倫透露工作多年累積了許多美衣，多到衣櫃有點爆炸，老公對此頗有微詞，她因而動起二手衣出清念頭，旁人笑說女神的原味衣應該很搶手，她說：「我有洗過！」

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