我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

熱情粉絲寄火辣照片 王識賢坦言頭皮發麻

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王識賢是資深前輩。（記者趙大智／攝影）
王識賢是資深前輩。（記者趙大智／攝影）

57歲王識賢出席客台「星空下的黑潮島嶼」記者會，他去年底應粉絲要求開IG，短短3個多月就有6萬人追蹤，今年開Threads也有1.7萬粉絲。由於他都親回按讚，跟粉互動太熱烈，竟一度被誤認是「假帳號」遭官方限制，也默認有熱情妹子寄鹹濕照，或表白「我媽想嫁給你」，他坦言「頭皮發麻」。

王識賢和吳念軒、曾少宗、劉承恩宣傳新戲，身邊有老婆經紀人小芸陪伴，兩人的女兒已分別讀大二、高二，對於粉絲的熱情，他無奈笑說：「年紀比我女兒還小！」但基本上都會親自回大家的留言，也怕回得不好會被罵。

王識賢在「星空下的黑潮島嶼」飾演遭迫害的醫生政治犯，被曹佑寧「衝康」，現實中也有類似經驗，明明眾演員一起討論劇組的不公平，他一馬當先往前衝，一回頭其他人都不在了，只有他「中槍」；回首過往年少氣盛，後來已懂得換位思考，再遇見「沒義氣」的演員，懂得笑笑就好，「現在留在原地停看聽，先理清楚自己的需求，看看有無必要冒出頭，繞遠一點也是一種方法」。

王識賢是金曲台語歌王，經常被敲碗開演唱會，他透露今年先出單曲，「隨緣吧，事情太多不可能每個都做到，演唱會工程太浩大，不輸於一部戲」，但如果是「二姐」江蕙邀約呢？他秒答：「立刻去！」

曾少宗(右起)、王識賢、吳念軒和劉承恩出席宣傳活動。（記者趙大智／攝影）
曾少宗(右起)、王識賢、吳念軒和劉承恩出席宣傳活動。（記者趙大智／攝影）

Threads

上一則

觀影説劇╱夜魔俠爆打超猛 拳拳到肉最爽動作戲

下一則

李宏毅機場被包圍 情緒失控怒吼：你們到底要幹嘛

延伸閱讀

張學友隔6年高雄巨蛋開唱 自嘲身體變差了

張學友隔6年高雄巨蛋開唱 自嘲身體變差了
重拾柔道魂 蕭煌奇挑戰壯年運動會

重拾柔道魂 蕭煌奇挑戰壯年運動會
林淑容獻唱2經典曲致敬瓊瑤 合體林俊逸大玩模仿秀

林淑容獻唱2經典曲致敬瓊瑤 合體林俊逸大玩模仿秀
無懼衰退 高盛：五大緣由使音樂展演產業具強大韌性

無懼衰退 高盛：五大緣由使音樂展演產業具強大韌性

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
洪堯(左)推著嬰兒車與老婆吳謹言(中)從醫院走出來。(摘自吃瓜少女張小寒微博)

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

2025-03-26 22:13
劉詩詩出席珠寶活動，美出新高度。(摘自劉詩詩工作室微博)

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

2025-03-26 21:09
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透

接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

2025-03-24 14:41

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊