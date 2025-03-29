熱情粉絲寄火辣照片 王識賢坦言頭皮發麻

王識賢是資深前輩。（記者趙大智／攝影）

57歲王識賢出席客台「星空下的黑潮島嶼」記者會，他去年底應粉絲要求開IG，短短3個多月就有6萬人追蹤，今年開Threads 也有1.7萬粉絲。由於他都親回按讚，跟粉互動太熱烈，竟一度被誤認是「假帳號」遭官方限制，也默認有熱情妹子寄鹹濕照，或表白「我媽想嫁給你」，他坦言「頭皮發麻」。

王識賢和吳念軒、曾少宗、劉承恩宣傳新戲，身邊有老婆經紀人小芸陪伴，兩人的女兒已分別讀大二、高二，對於粉絲的熱情，他無奈笑說：「年紀比我女兒還小！」但基本上都會親自回大家的留言，也怕回得不好會被罵。

王識賢在「星空下的黑潮島嶼」飾演遭迫害的醫生政治犯，被曹佑寧「衝康」，現實中也有類似經驗，明明眾演員一起討論劇組的不公平，他一馬當先往前衝，一回頭其他人都不在了，只有他「中槍」；回首過往年少氣盛，後來已懂得換位思考，再遇見「沒義氣」的演員，懂得笑笑就好，「現在留在原地停看聽，先理清楚自己的需求，看看有無必要冒出頭，繞遠一點也是一種方法」。