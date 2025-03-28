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黃大煒首度拍戲秀粵語 求救周迅經紀人…處男作至今不敢看

記者趙大智／綜合報導
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黃大煒至今不敢看自己演的戲。(記者沈昱嘉／攝影)
黃大煒至今不敢看自己演的戲。(記者沈昱嘉／攝影)

唱紅「讓每個人都心碎」、「你把我灌醉」等歌曲的台灣資深歌手黃大煒，近日在影集「The Outlaw Doctor化外之醫」」貢獻演員處女秀。黃大煒縱橫音樂界多年，坦言「我一生都是黃大煒」，突然要演戲，到現在都不敢看播出。被問有沒有演出戲癮，他立刻崩潰大喊一聲「No」！其實劇組對他極認可，已打算提報他跟男主角「發哥」連炳發、「晧晧」謝以樂競逐金鐘新人獎。

黃大煒在劇中飾演一位經營醫療器材代理進口的神秘企業家，對於演出他相當慎重，也感到極大壓力，全程穿西裝演戲對黃大煒來說更是不易，「我做音樂就是不想穿西裝打領帶，但劇組很厲害，創造的環境讓我可以演得很自然」。

影集中還有一場台詞調度讓黃大煒苦惱不已，當時導演要求他與不同角色需使用不同語言進行對話，黃大煒笑說：「那場戲我原本準備好中文台詞，但突然被要求跟兒子講廣東話，跟助理講英文，看到其他人時又用國語，這讓我非常措手不及。」於是他立刻致電周迅經紀人陳輝虹，解救燃眉之急。

然而，這樣的突發情況讓他發現，「如果過度準備，反而會顯得固定不變；突然的指示，可能會帶來更真實、更自由的演出」。成功讓他過足戲癮，黃大煒也呼籲更多觀眾一起來關注影集和背後的議題：「這部影集呈現很多亞洲社會的問題，是一個很好的故事，大家都應該來看看。」

黃大煒特地向媒體介紹飾演自己助理的POLO WL，黃大煒笑言赴台20多年，遇到音樂人都會打招呼給電話，「POLO WL是第一個真的打電話給我的人。」POLO WL用誠懇的表情坦言：「因為我不知道他是誰。」引起全場大笑。

POLO WL表示原本來台灣只在超商學會「謝謝光臨」，因為和黃大煒一起做音樂之後中文進步許多，這次剛好客串一角並且一起製作片尾曲「The Way I Feel」，他直呼是很難得的體驗。

周迅

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