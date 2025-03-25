我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「安陵容」陶昕然宣布離婚：我們走散了 很遺憾

3參議員促川普尋求國會授權 延長TikTok出售期限

林心如揪拍「床戲」 導演驚呼：為什麼找我？

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林心如製作新戲，首度挑戰大膽題材「有愛我們床上談」。(圖／TVBS提供)
林心如製作新戲，首度挑戰大膽題材「有愛我們床上談」。(圖／TVBS提供)

林心如與導演許富翔繼「16個夏天」後時隔11年再度攜手，打造原創劇集「有愛我們床上談」，該劇集結程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯等實力派演員，共同演繹一場關於愛與欲、束縛與自由的都會縱情劇。雙方暌違多年再合作，導演許富翔接到邀約十分開心，但看完劇本的第一個念頭是「為什麼找我？」

再度擔任製作人，林心如表示，相較於過去作品，「有愛我們床上談」在主題與風格上更大膽直白，是時下常見但又有點隱晦的「社交」，對她而言，是首度嘗試，在尋找演員過程也是一大挑戰，邀來「16個夏天」導演許富翔合作，希望透過另一個視角探討愛情的甜美、曖昧、激情、矛盾與選擇，她說：「應該會很有趣。」

該劇題材突破傳統，主角們將有不少情感與激情交織的場面，情欲戲是一大亮點。導演許富翔在接到邀約時，一度覺得「為什麼找我？」之後才得知製作人希望他將這幾年作品中的喜劇成分融入新作，將故事詮釋得更有趣，被問新劇中有不少親密戲，最大挑戰是什麼？ 他笑說：「最大的挑戰就是我沒拍過。」認為若單純聚焦「動作戲」，跳過也無所謂，既然要拍給觀眾看，每一場戲都該有意義的存在，他說：「就是透過理性分析，去做一個很不理性的表現。」如何讓觀眾理解這部戲，成為導演的一大課題。

林心如

上一則

「怪奇物語」警長驚爆外遇 偷情3年「狂玩約砲軟體」

下一則

郭京飛演反扒警 「黃雀」曝人性明暗

延伸閱讀

白敬亭告別「桑延」 新劇變身開掛刑警

白敬亭告別「桑延」 新劇變身開掛刑警
甫獲奧斯卡殊榮 巴勒斯坦導演遇襲並遭以軍逮捕

甫獲奧斯卡殊榮 巴勒斯坦導演遇襲並遭以軍逮捕
林心如製作大膽性愛台劇 揪他「床上談愛」情慾戲亮了

林心如製作大膽性愛台劇 揪他「床上談愛」情慾戲亮了
白敬亭告別「桑延」變身刑警… 新劇陷時間輪迴 網友想起這部神劇

白敬亭告別「桑延」變身刑警… 新劇陷時間輪迴 網友想起這部神劇

熱門新聞

「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普