蕭敬騰時時刻刻放閃 老婆爆他結婚後「最大變化」

蕭敬騰(右)與老婆Summer婚後難得一起公開現身時尚活動。(記者沈昱嘉／攝影)

蕭敬騰 （老蕭）跟老婆Summer（林有慧）結婚近兩年，近日出席精品活動分享婚後最大變化，Summer說現在常常說走就走，享受旅行樂趣，不喜歡出門的老蕭也愛上旅遊，台南、宜蘭、台中是夫婦的後花園，老蕭放閃稱「我不想錯過她生命中的每一刻」。

夫婦倆從低調煲愛到大方放閃，老蕭極盡所能呵護Summer，出席活動幫提裙襬、舉麥克風，他解釋「那麥克風掉漆，她拿起來不好看」，Summer笑說彼此角色好像對調：「他現在像我的經紀人。」老蕭本周要在澳門 舉辦「野生」巡演，有無機會唱進大巨蛋？他說大巨蛋誰都想唱，Summer補充：「今年不太可能，場地要提前預訂。」

Summer形容老蕭婚後變得活潑，同學會報名跟到現場，連健檢都黏著，如此緊密有曾覺得窒息嗎？她說一路以來相處都是這樣，過程很舒服，只是不習慣老蕭如此公開，仍在適應當中。而他們領養許多動物，有無意願拚小孩？Summer表示每個人都有各自的想法，雙方共識是維持現狀。

兩人的好友方大同上月病逝，Summer說在方大同病逝前幾天，彼此仍有聯繫，「他說再休息一會兒，明年可以，所以以為是假消息，依舊無法相信」，另表示不可控的事情太多，希望大家照顧好自己；老蕭則不捨地說方大同很貼心，但這種體貼又讓他感到生氣，自責無法提供任何幫助。