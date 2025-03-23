林淑容獻唱2經典曲致敬瓊瑤 合體林俊逸大玩模仿秀

林淑容(左)演唱會找來林俊逸擔任嘉賓。（圖／媒體棧提供）

台灣資深歌手林淑容近日一連兩天在台北Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演，她開心表示：「台北的朋友久等了，真的太開心了，興奮得都睡不著覺，2025年我的第一場演唱會，就獻給台北。」

林淑容以活力四射的「安娜」揭開序幕，炒熱現場熱氣氛，她分享心情：「去年高雄場時，我看到很多夫妻一起來聽歌，感覺來看我的演唱會，夫妻感情都會變更好呢。」

她帶來「昨夜星辰」、「無言的結局」、「掌聲響起」等耳熟能詳的作品，演唱會舞台視覺也全面升級，打造懷舊華麗的舞台設計。林淑容難忘秀場，「我很懷念80年代很多的歌廳秀，說到藍寶石大歌廳，當時有一個傳言，只要歌手沒有上過藍寶石，想要紅很難，只要上過藍寶石，就一定會紅翻天」，她透露好友潘越雲也有到場觀賞演出，近來忙著錄製新歌的范怡文，也抽空前往觀賞。

林淑容選唱「一簾幽夢」與「在水一方」向瓊瑤 致敬。林俊逸是巡演嘉賓，再度與林淑容重現了精采的模仿秀，林淑容化身鳳飛飛演唱「奔向彩虹」，林俊逸則模仿費玉清深情詮釋「一翦梅」、「夢駝鈴」，兩人神乎其技的模仿不僅歌聲維妙維肖，就連神態動作都十分到位，掀起演唱會高潮。