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林煒帶女友歐洲度蜜月？被疑密婚反應曝光

記者趙大智／綜合報導
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林煒（右）與女友Cora交往6年。（記者趙大智／攝影）
林煒（右）與女友Cora交往6年。（記者趙大智／攝影）

台灣資深演員林煒與女友Cora（劉灼梅）交往6年，既是情侶也是事業伙伴。去年兩人歐遊15天，被懷疑是蜜月之旅，他第一反應是笑出來：「哎呀，怎麼把秘密說出來。」不認登記。林煒近日順利選上「台灣醫護長照VR模擬教育學會」創會會長，他在台上介紹執行長Cora是「我的24小時AI」。

55歲的林煒當年以花系列劇集走紅，2019年轉型投入VR事業，跟Cora共同成立「MetaFace」公司，他是金牛座，她是摩羯座，工作狂的結合簡直天作之合。Cora說：「我真的是AI人耶，他每次交辦什麼，我都使命必達。」林煒笑咪咪地說：「我隨便說一句，她就當工作指令，做不到還會生氣。」對這位「有溫度的AI」十分滿意。

Cora嘴上說：「我以前沒當過執行長，去哪都是leader，現在變他小妹啦 。」她不只出得廳堂，也入得廚房，連三餐都包辦，採購的都是有機健康食品。林煒每天工時長達10小時，隨時會餓，她會預告「廚房幾點要打烊」，讓他不至於沒東西吃，極為貼心。也難怪林煒西裝筆挺，身型依舊fit沒有走型，髮型也換了顯得年輕。

VR事業發展已上軌道，林煒形容進入「快車道」，由於Cora嚷著要慶祝，兩人去年聖誕節到歐洲旅遊，開車自駕從捷克開到德國，一路再去奧地利，最刺激的就是林煒忘了戴眼鏡，把Cora嚇得半死，他老神在在：「還好啦，就模糊點而已。」

至於這趟歐洲之旅究竟是不是蜜月，林煒跟Cora的反應都有點神祕，解釋主要是平時工作太緊繃，為了放鬆才出國，沒有登記，Cora說：「旅遊時真的有徹底放開工作，他自律很強，比我還工作狂。」

兩人交往多年，每回在外面，林煒都是目光焦點，他本人早就習慣，Cora剛開始總會說：「那個人在看你。」他就會回：「看啊，就讓他看，不要理他。」後來兩人就喜歡在家裡吃飯。去年林煒曾客串「愛的榮耀」，此後未再接戲，他認為目前公司正處於重要階段，必須快速累積資產，不能分心。

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