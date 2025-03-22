「星二代」黃于庭赴澳遊學眾星背書 王彩樺含淚放手

王彩樺(右)與女兒庭庭為了先圓夢還是先工作起過爭執。（記者王聰賢／攝影）

王彩樺日前陪大女兒黃于庭（庭庭）飛到澳洲 ，準備放手讓庭庭獨自展開為期12周的遊學生活。她們母女在出發前接受訪問，庭庭坦言這趟旅程她跟媽媽爭取很久，感謝一起主持「瓜田冠軍的誕生」的林美秀、許富凱幫忙背書，這才讓王彩樺點頭同意。

庭庭說，「我覺得人生就是要來體驗，所以我想要趁年輕的時候去做這件事情。」

庭庭坦言，她想出國看世界、學外語，但媽媽認為學業和工作應該優先，要出國未來有的是機會，母女倆為此發生爭執，王彩樺還哭傳訊息給許富凱等人，沒想到錄影時大家都支持庭庭，反勸王彩樺要放手。

王彩樺從小就出道賺錢，深知沒錢寸步難行，所以她覺得女兒應該先把握機會從工作中創造自己的價值。

庭庭最後傳了一篇懇切的長訊，表明想先逐夢，王彩樺掙扎過後，決定親自為女兒出國一事把關，還為此推掉一部戲約。

她感嘆天下父母心，趁這次送庭庭出國，她也正好沉澱自己。「我覺得我到去年之前真的太忙了，忽略了陪伴著我的家人，我的小孩、我的先生，跟我的好朋友。我其實也想偶爾獨處一下，讓自己可以真正的放鬆」。

王彩樺透露，已經把在演藝圈的獨門7字祕訣教給女兒，就是「管他媽媽嫁給誰」，面對鏡頭不要害怕、盡情表現。所以庭庭在「瓜田冠軍」中明顯外放許多，不再害怕說錯或做錯。

王彩樺預告，等澳洲充電回來，就要面對下半年行程滿檔，有2檔實境節目還有多部戲約在等著她。對於自己如此有觀眾緣，王彩樺相當感恩，她相信自己的挑戰和突破不會白費，「我也不強求，一切順其自然，該是你的自然就會來，不是你的強求來也沒有用」。