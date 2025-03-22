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張振寰告別式敲定日期 前妻鮑正芳將送行：讓他體面的走

記者趙大智／綜合報導
鮑正芳（右）和張振寰夫妻一場，即便離婚也決定送他最後一程。（本報資料照片）
鮑正芳（右）和張振寰夫妻一場，即便離婚也決定送他最後一程。（本報資料照片）

資深武打演員張振寰日前被發現陳屍家中，享壽65歲。與他離婚逾23年的前妻鮑正芳有情有義，這幾日奔走殯儀館，待兒子27日從大陸返台，選定29日在二殯辦告別式。鮑正芳覺得「就送最後一程，讓他體體面面的走」，但唯一條件就是不穿喪服，以「孩子的媽」身分現身。

鮑正芳和張振寰1996年結婚，育有1子年約30歲，這段婚姻最後因他家暴且沈迷酒精和賭博畫下句點，雙方不再往來，但鮑正芳從未阻止兒子跟父親見面，只是兒子也只有在幼稚園之前有相處，感情不深。

張振寰辭世後，一度被認為「有名無主」，無人認領處境淒涼。本報系聯合報接獲一位譚先生來信，表示跟張振寰有段淵源，得知其死訊，看到「有名無主」極為難過，希望透過報社能跟家屬聯絡，想捐一些錢幫忙處理後事。

鮑正芳經紀人周彥彤已與譚先生聯絡，她形容對方講電話時還哽咽，說：「這位譚先生告知當年曾受過振寰哥幫助，看到新聞後跑去南港派出所，希望能獲知相關訊息，真的很有心！但我想鮑姐不會拿他的錢，只能感謝他。」

張振寰的牌位目前已設立在台北市立殯儀館（原2殯）3樓蓮花堂，遺照是他年輕時比武Pose，帥氣有型。張振寰有2位哥哥，其中一位僅透過警方表示不會出面。鮑正芳當初跟張振寰雖不歡而散，但兒子在大陸工作無法立即趕回，她雖已無親屬身分，但已獲兒子授權可全權處理，也決定一肩扛下。

鮑正芳本要自掏腰包處理前夫後事，但到二殯時，所有人都認出她，也都知道張振寰往生的事，期間意外碰到「品安生命集團」的「天境人文精緻禮儀有限公司」的員工，過不久老闆就主動來電，表示會包下相關費用，讓鮑正芳和經紀人都感動不已。

告別式預計3月29日舉行，早上7點40分先家祭，但因只有母子兩人和經紀公司共4人，10分鐘後就會舉行公祭，周彥彤說：「也不知道會不會有振寰哥的朋友願意來，但真的感謝貴人（指品安）相助，我曾問鮑姐，如果拿掉喝酒和賭博，張振寰是怎樣的人，她告訴我，他是個好人！」

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