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林依晨結婚10周年喜懷二胎 破除婚姻觸礁謠言

記者趙大智／綜合報導
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林依晨結婚10年，喜懷二胎。(圖／周子娛樂提供)
林依晨結婚10年，喜懷二胎。(圖／周子娛樂提供)

42歲林依晨傳出懷了第二胎，目前已五個月。去年12月24日林依晨和老公林于超迎來結婚10周年，由於長期聚少離多，屢屢傳出婚姻觸礁，如今肚皮有喜，為3歲女兒「小小林」再添手足，用實際行動破除不實謠言。

林依晨老公事業在美國，夫妻聚少離多，平均兩個多月見一次，她等於過著類單親生活，去年接受專訪時曾透露：「我們的保鮮期，大概要比其他情侶再乘以四倍。」還說每次見面都有點害羞，因為真的很久不見。

據「鏡週刊」報導，林依晨目前懷孕已五個月，雖已知性別但保密中，相較於首胎，這胎較為不適。

林依晨去年以「不夠善良的我們」裡「簡慶芬」一角擊敗周迅、朴寶英、金惠奫奪下釜山影后視后，台灣本就已拿過兩座金鐘獎，去年又入圍。但成功事業下，她跟尋常母親沒兩樣，帶著3歲女兒「小小林」在台灣與公婆同住。

類單親生活不易，問林依晨有沒有哪一刻，覺得老公如果在身邊就好？她笑了：「比如說下雨天要接小朋友啦，還有親師會啊。」坦言在家常被有個性的女兒氣到要深呼吸，為控制情緒得立刻轉頭走進廁所，她形容女兒是「牛脾氣」，「但也教會我一招，就是不要當下硬衝，一定要轉彎」。

林依晨只在Instagram放過兩張「小小林」局部照，遮得很嚴實，她親口形容女兒長相「很濃眉大眼，是超大丹鳳，然後鼻子也大、嘴脣厚厚的，眉毛粗粗的」。

林依晨承認超想分享女兒照片，可是更怕的是她的隱私被剝奪，以及要面對比她更多的評判，覺得那是沒有必要的，所以都忍住。

林依晨 周迅

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