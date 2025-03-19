大學生教他「怎麼唱歌」 陶喆苦笑：任他擺布

陶喆外型和歌唱實力都維持一定水準。(圖／三立提供)

陶喆、溫嵐近日到三立錄校園歌唱闖關類音樂節目「大學聲」，應詹仁雄邀約擔任合唱導師。陶喆笑稱現在的參賽者都很有自信，「還教我怎麼唱，我都很開放，對方要挑戰我就任他擺布」。

剛度假回來的陶喆心情輕鬆，沒有特別要為難參賽者，自認可能有兒子之後溫和很多。「確實一開始有點超現實的感覺，覺得『你們知道我是誰嗎』，但後來發現音樂是超越年代的」。他發現現在很多歌迷年紀都不大，並不覺得年齡會是問題。

55歲的陶喆無論是聲音還是活力都看不出年紀，他認為保持狀態的秘訣就是維持好心情，包括飲食、休息、運動、身心健康等方面取得平衡。「感謝我老爸給我的個性，還有我的家庭，帶給我內心的快樂。我對現在的成績很感恩惜福，一切都順其自然，不要過於刻意」。

他把同樣的理念放在生女兒的規畫上，透露和太太都想要女兒，但平時工作很忙，之後巡演又要開始，明年打算挑戰大巨蛋，所以他不想給自己和太太做人壓力。