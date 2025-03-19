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林心如談黃子佼 3招保護8歲愛女「一定要穿安全褲」

記者趙大智／綜合報導
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林心如出席家扶「用愛包圍」募款起跑記者會。(記者沈昱嘉／攝影)
林心如出席家扶「用愛包圍」募款起跑記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

林心如二度代言家扶「用愛包圍」募款，呼籲父母對孩童應適當管教。她除了關心「剴剴保母虐童案」將開庭，被問到黃子佼購買未成年少女影片惹眾怒，也分享自己「掌控」8歲女兒使用網路的方式，且從4歲就教她「穿泳衣遮住的地方不能給人摸」，裙子裡也一定要加穿安全褲。

林心如並未看過黃子佼的判決書，但認同對小孩的保護很重要。至於黃妻孟耿如受到波及，客串新戲遭抵制，則回應：「我看她有表態，相信製作單位會有個適合的處理方式。」她製作的新戲即將開鏡，但時下翻船的男明星這麼多，是否擔心選角？林心如感覺很有信心：「相信沒問題的。」但承認很難預防，畢竟人不可能沒做錯事，有些是可原諒，有些是不可原諒。

「剴剴保母虐童案」開庭前，民眾在公共政策網路參與平台發起連署提案，提議增設虐童致死者，應處無期徒刑（不得假釋）、死刑。對此林心如說：「這必須要重罰，至於重到什麼程度要交由司法決定。」她平時看到很多像是性侵自己女兒、虐童的新聞「都不忍心點進去看」，尤其身為媽媽會很心痛，希望不要再有這樣的事發生。

上月林心如出席時尚活動，肉肉臉被網友開酸「發福變大嬸」，她也看到了，兩天後在社群限動放上健康菜照片，自嘲「是該減肥了，羞恥心在哪裡」。她也很大方面對此事：「照片滿醜的，心情有受到小小的影響，就是不能對自己太好，不能有一次失誤，（否則）就很可能會一直被拿出來講。」

林心如 黃子佼 死刑

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