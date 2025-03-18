許光漢談遠距離戀愛 深情告白：妳不來，我就飛去找妳

許光漢入伍前拍了電影「他年．她日」。（圖／甲上娛樂提供）

台灣男星許光漢 與港星袁澧林領銜主演愛情電影「他年．她日」，概念影片中，許光漢用聲音和袁澧林傳情，一來一往的對話中讓人感受到甜蜜曖昧情愫，也透露出分隔兩地的思念難捨之情，其中許光漢一句：「妳不過來，我就飛過去找妳囉！」男友力爆棚口白直接重擊粉絲的心。

「他年．她日」為新銳導演龔兆平首部自編自導的電影長片，曾參與「竊聽風雲」系列、「無雙」等多部高評價賣座片的他，透露新片故事描述大地震 將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年，分屬兩個不同時區的許光漢與袁澧林因緣分而相遇，究竟他們能否打破不可抗的時間差宿命，是龔兆平在構思劇本時很重要的核心，因此將英文片名取為「Measure in Love」，探討愛情能否用時間的長短去衡量。