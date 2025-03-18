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許光漢談遠距離戀愛 深情告白：妳不來，我就飛去找妳

記者陳穎／綜合報導
許光漢入伍前拍了電影「他年．她日」。（圖／甲上娛樂提供）
許光漢入伍前拍了電影「他年．她日」。（圖／甲上娛樂提供）

台灣男星許光漢與港星袁澧林領銜主演愛情電影「他年．她日」，概念影片中，許光漢用聲音和袁澧林傳情，一來一往的對話中讓人感受到甜蜜曖昧情愫，也透露出分隔兩地的思念難捨之情，其中許光漢一句：「妳不過來，我就飛過去找妳囉！」男友力爆棚口白直接重擊粉絲的心。

「他年．她日」為新銳導演龔兆平首部自編自導的電影長片，曾參與「竊聽風雲」系列、「無雙」等多部高評價賣座片的他，透露新片故事描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年，分屬兩個不同時區的許光漢與袁澧林因緣分而相遇，究竟他們能否打破不可抗的時間差宿命，是龔兆平在構思劇本時很重要的核心，因此將英文片名取為「Measure in Love」，探討愛情能否用時間的長短去衡量。

超前導海報視覺上，許光漢與袁澧林唯美飄浮在空中，構成了時鐘的時針與分針的意象，呼應片名「他年．她日」時間差。談及設計理念，黃海表示：「海報運用藍紫色調和似夢境般的雲，表現出時空交錯的奇幻感。畫面中的圓形建築是男主角的住所，圓形屋頂像連接兩個時空的通道，兩個交錯時間的戀人，期待能夠在時空長河中相遇。」留給觀眾無限想像空間。充滿奇幻愛情感的概念影片與超前導海報一發布就吸引大批粉絲轉發討論，未演先轟動。

「他年．她日」夢幻海報公開。（圖／甲上娛樂提供）
「他年．她日」夢幻海報公開。（圖／甲上娛樂提供）

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