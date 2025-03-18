被狠甩重傷害 周興哲：多虧周杰倫救了我

周興哲去年底發表了「Almost幾乎是愛情」作為出道10年的總結。(圖／星空飛騰提供)

音樂，對周興哲而言，從不只是旋律與歌詞的堆砌，而是一場改變命運的旅程。

12歲那年，當時周杰倫 的「我不配」這首歌才剛發表，青春年少的周興哲，正經歷人生第一次感情挫敗，回首當時的狼狽，「因為被喜歡的女生斷然拒絕，我常在搭學校巴士時，一人默默坐在角落看著窗外，然後聽著周杰倫的『我不配』這首歌，每天反覆聽上20遍，心裡好痛，但也讓我暗自發誓，總有一天要成為那個配得上對方的Somebody」。

他曾試圖靠音樂追求女孩，屢屢受挫，卻也沒讓他卻步，反而激發創作靈感，甚至成為日後歌曲裡的「療癒解方」，而周杰倫的「我不配」可說功不可沒。

2014年，周興哲憑著「以後別做朋友」初試啼聲，這首歌不僅讓他一夜成名，也讓華語歌壇多了一位創作生力軍。

「其實我一直有個直覺，這首歌一定能成功」，周興哲語氣堅定，彷彿那股自信早已內化入骨，尤其當自信轉成動力後，佳作自然信手拈來。

在進入音樂產業初期，他被「人生伯樂」法蘭姐（星空飛騰CEO 羅維君）要求先創作32首歌才能出道，對於初出茅廬的他來說，無疑是場不可能的挑戰。當時手中僅握2首作品的他，選擇不斷嘗試、磨練，終於讓他找到足以在市場上脫穎而出的聲音。