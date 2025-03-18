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被狠甩重傷害 周興哲：多虧周杰倫救了我

記者許晉榮／綜合報導
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周興哲去年底發表了「Almost幾乎是愛情」作為出道10年的總結。(圖／星空飛騰提供)
周興哲去年底發表了「Almost幾乎是愛情」作為出道10年的總結。(圖／星空飛騰提供)

音樂，對周興哲而言，從不只是旋律與歌詞的堆砌，而是一場改變命運的旅程。

12歲那年，當時周杰倫的「我不配」這首歌才剛發表，青春年少的周興哲，正經歷人生第一次感情挫敗，回首當時的狼狽，「因為被喜歡的女生斷然拒絕，我常在搭學校巴士時，一人默默坐在角落看著窗外，然後聽著周杰倫的『我不配』這首歌，每天反覆聽上20遍，心裡好痛，但也讓我暗自發誓，總有一天要成為那個配得上對方的Somebody」。

他曾試圖靠音樂追求女孩，屢屢受挫，卻也沒讓他卻步，反而激發創作靈感，甚至成為日後歌曲裡的「療癒解方」，而周杰倫的「我不配」可說功不可沒。

2014年，周興哲憑著「以後別做朋友」初試啼聲，這首歌不僅讓他一夜成名，也讓華語歌壇多了一位創作生力軍。

「其實我一直有個直覺，這首歌一定能成功」，周興哲語氣堅定，彷彿那股自信早已內化入骨，尤其當自信轉成動力後，佳作自然信手拈來。

在進入音樂產業初期，他被「人生伯樂」法蘭姐（星空飛騰CEO羅維君）要求先創作32首歌才能出道，對於初出茅廬的他來說，無疑是場不可能的挑戰。當時手中僅握2首作品的他，選擇不斷嘗試、磨練，終於讓他找到足以在市場上脫穎而出的聲音。

走過10年，周興哲去年底以「Almost幾乎是愛情」專輯作為階段性總結，反問自己：「如果音樂已訴說了我的故事，那我還能說出怎樣的新故事？」近年，他開始跨足影視領域，從拍攝MV到演戲，他發現自己在鏡頭前的世界，與音樂舞台有著異曲同工之妙，「當我沉浸在角色裡，那一刻，我彷彿感覺到完全的放鬆。」或許「演戲」對他而言，何嘗不是下一段旅程的起點。

周興哲曾與偶像周杰倫(右)在澳洲同框。(取材自Instagram)
周興哲曾與偶像周杰倫(右)在澳洲同框。(取材自Instagram)

周杰倫 CEO

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