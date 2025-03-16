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大S長眠金寶山 具俊曄憔悴送別影像曝光

記者李姿瑩／綜合報導
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具俊曄(右)決定讓愛妻大S長眠於金寶山墓地。（取材自Instagram）
具俊曄(右)決定讓愛妻大S長眠於金寶山墓地。（取材自Instagram）

台灣女星大S（徐熙媛）2月病逝日本，徐家人將她的骨灰帶回，相隔41天後，有媒體拍到徐家人齊聚金寶山，具俊曄小S夫妻、S媽等親友在大雨滂沱中淚送大S最後一程。

神情憔悴的具俊曄穿著黑西裝，低頭捧著大S骨灰，邊哭邊跟著葬儀社人員前往墓地。葬儀社人員引導他從塔位區走到玫瑰園墓地，具俊曄因為情緒過於激動，嘴角不停抽搐，身形明顯瘦了一大圈，親手護送愛妻入土為安。

徐家人皆穿著一身黑，由於習俗中白髮人不送黑髮人，所以小S陪S媽留在車上，目送具俊曄跟許雅鈞姊姊為大S下葬。S媽在車上面容同樣憔悴，神情哀戚看著車外，整個人狀態依舊沉浸在傷痛中。

徐家人本想依照大S生前提到的樹葬為她安排後事，但具俊曄不捨愛妻以後無處紀念，奔走多日尋得金寶山墓地，最終決定讓她在此處長眠，不遠處還有高以翔作伴。根據工作人員透露，未免外界打擾，大S長眠處將不會公開，日後會在名人區設立雕像，供粉絲和親友憑弔。

大S葬禮上不見前夫汪小菲身影，根據徐家友人透露，大S骨灰擺放在家裡的期間，具俊曄照三餐為愛妻做她愛吃的菜，並依照韓國習俗跪拜祭奠，寸步不離陪伴著摯愛。

在葬禮結束後，小S難過回應，並向外界致謝：「謝謝關心，一切順利圓滿。」S媽則在晚間發文：「一個善良的女人、心！被凌虐10年、想想是什麼感覺？她正得意的訥！人死了又換樣了？」明顯還在傷痛中走不出來。

大S 具俊曄 小S

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