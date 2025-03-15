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曾國城為了黃子佼丟代言 再被公視換掉「一字千金」主持

記者李姿瑩／台北即時報導
曾國城因發言風波丟掉主持多年的「一字千金」。(圖／公視提供)
曾國城因發言風波丟掉主持多年的「一字千金」。(圖／公視提供)

台灣資深主持人曾國城日前被媒體問到對於黃子佼風波的看法，公開替黃緩頰而遭外界罵爆。他發文道歉止不住血，14日晚間遭生技公司中止代言合作，昨宣布交出招牌節目「一字千金」主持棒，黯然告別主持了11年的金鐘節目。

曾國城表示：「近期因個人言論上的疏失，引發社會討論，也為所屬節目與合作單位帶來困擾，再次向大眾致上最深的歉意。」

他為了避免此事影響「一字千金」的初衷與價值，決定請辭主持人一職，讓節目有機會以嶄新的面貌繼續前行。並坦言在這次事件中，體認到無論過去的努力如何，公眾人物應當負起更高的社會責任，自己也更審慎自省。

公視隨後證實，在內部審慎討論後，決定調整預定於7月上檔新一季「一字千金」主持陣容。「在此過程中，曾國城先生亦充分理解公視立場，並主動表達尊重與配合，決定請辭主持一職」。

徐乃麟、曾國城日前被問到黃子佼一家三口開心出遊遭到輿論撻伐，曾國城坦言確實曾耳聞黃子佼去年年底要復出，不過確切內容並不清楚。他感嘆本來期待黃子佼可以回歸，「不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是滿努力的人」。

曾國城認為，「黃子佼對於台灣演藝圈是很有貢獻的，他就是個電視公務員，也得過很多好成績，這個人過去的成績就這樣全部抹煞，好像把他看成十惡不赦的人，撻伐的嚴重了一點」。

公視目前還在討論接棒的主持人選，據悉將要換掉他的訊息，先傳給了製作公司，比他前天代言換人還早，結果曾國城昨天發文比公視快了10分鐘曝光，雙方合作多年最後遺憾收場。

黃子佼

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