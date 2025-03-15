扯上黃子佼惹議 曾國城生技品牌代言被撤

曾國城代言遭拔。（取材自臉書）

曾國城日前錄影時被問到黃子佼 全家開心出遊遭到輿論撻伐，坦言確實曾耳聞黃子佼去年年底要復出，不過確切內容並不清楚。他感嘆本來期待黃子佼可以回歸，「不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是滿努力的人」。結果他被罵到道歉，即便如此仍無法平息眾怒，代言廠商開第一槍，宣布終止跟曾國城合作。

曾國城代言的生技品牌芳茲創辦人親自發文，「自從創辦品牌以來，我們始終堅持『照顧全家人健康與美麗』的核心理念，同時身為二個孩子的媽媽，深刻理解每位家長對孩子的那份珍視與守護。每一個孩子都應在安全、受尊重的環境中成長，這是我們共同的心願」。

「近日，聆聽眾多粉絲對品牌代言人相關報導的關切，對於您們的擔憂與期盼我們感同身受。感謝您們一直以來對芳茲的支持與信任，也感謝您們勇於表達對兒少權益保護的堅持。保護兒少健康成長，是社會共同的責任，也是芳茲不可動搖的核心價值。我們將持續投入資源支持兒童與青少年的健康成長計畫，為下一代的健康與幸福貢獻我們的力量。」

「經過審慎的評估，本公司決定終止與曾國城先生的代言合約，並陸續更換所有相關廣告與宣傳素材。我們將以溫柔的心與堅定的行動，守護兒少的純真與未來，並繼續與您攜手，為您和寶貝的家人創造美好健康的生活。」