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心疼孟耿如處境？隋棠沉默10秒僅答：可以理解

記者趙大智／蹤合報導
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隋棠（右二）被問孟耿如時表情嚴肅。（記者趙大智／攝影）
隋棠（右二）被問孟耿如時表情嚴肅。（記者趙大智／攝影）

隋棠出席「歡迎光臨 二代咖啡」記者會，去年黃子佼陷Me Too時，她曾在活動上落淚「不會落井下石，但也說不出好話」，等他被爆持有未成年影片，則率先宣告不再與他合作。被問心疼孟耿如處境嗎？隋棠沉默10秒表情嚴肅回答：「可以理解。」

隋棠在劇中演塔羅牌老師，但她平時會安太歲，但不會算命，覺得命運靠自己。被問是否同意「多行不義必自斃」這份真理，她同意業是輪轉的，會回到自己身上，無論好的或不好的，至於黃子佼官司事件是否覺得正義得到伸張，則沈默沒有回應，鳳小岳也跳出來幫轉話題。

孟耿如今年恢復社群運作，甚至疑接業配，但一家3口出遊照片曝光後被輿論反噬，再遭廠商切割，甚至波及客串的「我們與惡的距離2」，於是宣布退出公眾視野。

對於孟耿如的處境，同樣身為媽媽的隋棠說：「我真的覺得她的身份很兩難，如果任何一個人，突然知道身邊的人是這樣子的面相，都會很震驚吧。」但若問心疼與否，棠棠沒有給出情緒，僅答：「可以理解。」

另徐乃麟、曾國城一度支持黃子佼復出「留一口飯吃」，兩位大哥已先後道歉，對此隋棠說：「很大可能是沒有機會去了解判決書的內容。」

隋棠 黃子佼

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