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一代大俠落魄晚年 65歲張振寰陳屍家中多日被發現

娛樂新聞組╱綜合報導
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張振寰曾參演華視八點檔連續劇「八千里路雲和月」。(本報資料照片)
張振寰曾參演華視八點檔連續劇「八千里路雲和月」。(本報資料照片)

台灣演員張振寰曾主演「小李飛刀」成名，有「一代大俠」美譽，不料驚傳於家中身亡，享壽65歲。鄰居因聞到他南港家中飄出臭味而報案，警方抵達時發現他已身亡多日，也已證實身分，初步判斷非外力介入，可能為病逝。前妻鮑正芳目前尚未回應。

張振寰1983年演出華視「小李飛刀」的荊無命一角暴紅，他與鮑正芬與1966結婚並育有1子張熙宇，但因家暴等原因已於2002年離婚。

張振寰以電影「新孫悟空72變」出道，他以角色「龍少輝」扮二郎神楊戩，一度改藝名為「龍少飛」，拍過10多部電影。轉戰電視台後，接連以「小李飛刀」、「扶伕」等劇走紅，之後以「大俠沈勝衣」大紅。

昔日螢幕大俠張振寰一度改行賣起燒餅。(本報資料照片)
昔日螢幕大俠張振寰一度改行賣起燒餅。(本報資料照片)

只是張振寰婚後事業走下坡，從商又欠大筆債務，不但酗酒，還有躁鬱症，更出現家暴。鮑正芳先前受訪曾透露，張振寰酒後不但對她咆哮，還曾拿菜刀追趕她，最終雙方離婚，張振寰曾坦言很後悔，也想再見到兒子。而他之後未再回演藝圈，做過清潔工，也在餐廳洗盤子、賣燒餅，領政府救濟金，但他因控制不了情緒，常因喝酒鬧事上社會版，沒想到最後以如此方式離世，讓人唏噓。

張振寰(左)曾爆對前妻鮑正芳家暴。(本報資料照片)
張振寰(左)曾爆對前妻鮑正芳家暴。(本報資料照片)

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