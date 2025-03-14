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曹啟泰中風後看透人生 稱38年前與夏玲玲結婚真好

記者葉君遠／綜合報導
曹啟泰（右）當年和夏玲玲結婚，轟動演藝圈。（本報資料照片）
曹啟泰（右）當年和夏玲玲結婚，轟動演藝圈。（本報資料照片）

62歲的台灣資深藝人曹啟泰驚傳除夕夜中風，他親訴全過程，和家人吃完年夜飯，突然手、腳發麻，像觸電一樣連舌根也全部麻掉，「幾分鐘後已在車上，當下我以為人生最愛的主持生涯到此結束」，整個年都在台大急診室、病房中度過。

他今年返台過年，中風後恢復良好，還上了周慧婷的Podcast「50+Talk」，當時他大病初癒，說話正常活動自如，「這是我第一次中風，是在吃完年夜飯，沒驚嚇到家人，離開時東西拿好、車叫好發作，我以為我完了，人生要告別演出了」。

他嘆年紀大很多問題都出來，尤其恐慌症多年，已學會跟它共存，「我在台上從未發過病，跟我熟的人知道，我若在飯局中超過五分鐘沒說話，還咬自己的嘴唇，就是我犯病了，中風後，我深知人到最後不必強求」。

曹啟泰30歲最紅的時候超過10個節目，每天忙得昏天暗地，妻子夏玲玲卻開始生病，「我當時想怎麼讓她開心，她去學珠寶，我就開珠寶工作室，還考珠寶鑑定師陪她。同時朋友說雜誌社快倒了，我投資了，朋友跑了，我就自己辦雜誌」，那些年，他欠下1.6億台幣巨債。

他回憶，「我沒時間自怨自艾，每天把支票軋好、把錢找到，不要身敗名裂、不要背負臭名，最慘的時候，身上只剩800元台幣，沒辦法住飯店，只能拎小布包去三溫暖睡一覺，裡面全是刺龍刺鳳的大哥，我遮遮掩掩不能被認出來，否則會聊到天亮」。

他和夏玲玲結婚38年，兩人仍然相愛，「她現在身體狀況比我還好，經常告訴我，我比她小10歲，所以我不能比她先掛，要讓她先走，我覺得這生若沒娶她，生命是完全不同的軌跡，娶了她，我至今覺得真好」。

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