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孟耿如「與惡2」遭拒看波及周渝民 公視打破沉默了

記者趙大智／即時報導
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孟耿如（中）已退出社群。(取材自臉書)
孟耿如（中）已退出社群。(取材自臉書)

台灣女星孟耿如因黃子佼再度退出社群，不過仍未能替電視劇「我們與惡的距離2」止損，網友認為該劇取得政府5000多萬台幣補助，劇組竟然忍讓製作公司大慕影藝旗下藝人孟耿如客串，抵制、拒看聲浪不斷。公視沉默數日也回應了。

公視表示，「我們與惡的距離2」因劇中演員引發社會關注，我們理解各方的意見與疑慮。這部作品由眾多優秀的創作者、幕前幕後團隊成員共同努力完成，每一位工作人員的付出都值得被肯定與尊重。此外，本劇是多方合製的作品，目前本劇尚在後製階段，公視會持續審慎面對各方意見，並與合資夥伴共同討論後續。

黃子佼2023年因#Me Too事件爆發退出幕前，之後被查出購買持有未成年性影像，夫妻倆都關閉臉書。今年孟耿如恢復發文且動作頻頻，除了分享畫作和日本旅遊，因提供平台學英文業務窗口連結，遭疑開始接業配，遭廠商火速切割。

其實今年孟耿如開始發文多數收到的是要她加油，好好把女兒帶大，但從她跟黃子佼一家3口出遊模樣曝光後，情勢急轉直下，網友怒火往孟客串影集「我們與惡的距離2」延燒，連該劇男主角周渝民的粉專都出現「抵制觀看」。

「與惡1」當初播映最重要的主旨，其中一環是探討「加害者的家屬」如何受到歧視、網暴等各種攻擊。「李曉明無差別殺人事件」講的是鄭捷的故事，飾演李曉明的王可元絕口不提殺人真相，無論法扶律師吳慷仁做任何努力都無效，爸爸檢場閉門酗酒，媽媽謝瓊煖把自己裹成粽子，咬牙說道「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個20年，去養一個殺人犯」，陳妤不得不改變姓名，竟然到哥哥傷害其中一名小孩的媽媽賈靜雯的電視台工作。

如今「與惡2」在還未上映之前，發生「加害者家屬」孟耿如遭到抵制事件，也難怪有網友諷刺說這該不會也是一個大型社會實驗劇吧。不少人認為禍不及妻兒，但又有人覺得夫妻倆就是命運共同體，絕對不能支持這一家人復出，

網友的暴怒、電視台和劇組的舉步維艱，大家都在看下一步怎麼走。

黃子佼 吳慷仁 歧視

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