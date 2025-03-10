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逃兵又爆教唆傷害 王大陸13日如期當替代役1年

記者趙容萱／台中即時報導
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藝人王大陸。（本報資料照片）
藝人王大陸。（本報資料照片）

藝人王大陸涉逃避兵役案，又涉教唆黑幫毆打司機等案外案，以500萬元台幣交保。役政司替代役訓練中心證實，王大陸為「一般替代役263梯」，須在3月13日成功嶺入營報到，服替代役1年，並強調，王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。

新北地檢署日前偵辦妨害兵役案件，藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令新台幣15萬元交保。後又被查出涉嫌教唆毆打司機，被依傷害罪聲押禁見，新北地方法院5日裁定王大陸以500萬元交保。

內政部役政司替代役訓練及管理中心副主任卓煥新說明，王大陸為「一般替代役263梯」，這一梯次台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）必須依指示3月13日上午9時在台北火車站北二門集體報到，經目視檢查後，搭乘台鐵役男專車到成功嶺鄰近站點，再以車輛接駁至成嶺嶺集體入營。

卓煥新說明，依規定1993年12月31日以前出生的役男，應服1年替代役； 因此，1991年出生的王大陸，按規定必須服役1年。王大陸須先到成功嶺替代役訓練班基礎訓練，預計4月初經役別徵選，分發到替代役服務機關；王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。入伍後若有法院傳喚，則依規定請假出庭。

王大陸 台鐵 內政部

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